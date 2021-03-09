BM: İsviçre'de peçeyi yasaklayan referandum sonuçları problematik ve derin üzüntü verici - Son Dakika

BM: İsviçre'de peçeyi yasaklayan referandum sonuçları problematik ve derin üzüntü verici

09.03.2021 16:43
BM: İsviçre'de peçeyi yasaklayan referandum sonuçları problematik ve derin üzüntü verici, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM), İsviçre'de "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağının" pazar günü yapılan referandumda kabul edilmesinin "problematik" ve "derin üzüntü verici" olduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), İsviçre'de "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağının" pazar günü yapılan referandumda kabul edilmesinin "problematik" ve "derin üzüntü verici" olduğunu duyurdu.

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, peçe yasağının seçmenlerin yüzde 51,2'lik oyuyla kabul edilmesine ilişkin soruyu cevapladı.

Kadınların yüzlerini kapatmaya zorlanamayacağını belirten Shamdasani, bu çerçevede yapılan referanduma tepki gösterdi.

Shamdasani, "Kadınların ne giymesi gerektiğini belirlemek için yasanın kullanılması insan hakları açısından sorunludur ve bu, derin üzüntü verici." dedi.

Yüzü örtme konusundaki resmi yasağın kadınların dinlerini ve inançlarını açıklama özgürlüğünü kısıtlayacağını vurgulayan Shamdasani, bu yasağın kadınların insan hakları üzerinde daha geniş bir etkisi olacağı uyarısında bulundu.

Sözcü Shamdasani, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nden alıntı yaparak kadınların ne giyeceği konusundaki seçimi kısıtlama özgürlüğünün yalnızca "kamu güvenliğini, düzenini, sağlığını, töresini veya başkalarının temel hak ve özgürlüklerini korumak için" gerekli sınırlamalara tabi olabileceğini belirtti.

Kadınların giyimine müdahale edilmesini eleştiren Shamdasani, "Yüz örtülerinin giyilmesinin güvenlik, sağlık veya başkalarının hakları için nasıl bir tehdit oluşturacağına dair muğlak gerekçeler, temel özgürlüklerin böylesine istilacı bir şekilde kısıtlanmasının meşru bir nedeni olarak kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Shamdasani, peçeyi yasaklamanın "daha fazla marjinalleşmeye ve kamusal yaşamdan dışlanmaya" yol açabileceğine dikkati çekti.

Peçe yasağının, Avrupa'daki Müslüman kadınlara yönelik halihazırda artan ayrımcılık, klişeleşme, düşmanlık ve hatta bazı durumlarda kıyafetleri nedeniyle fiziksel şiddeti bildirdikleri bir zamana denk gelmesine işaret eden Shamdasani, "İsviçre Federal Hükümeti'nin bu girişime karşı çıkmasını ve kabul edilebilir bir alternatif çözüm önermesini not ediyor ve takdir ediyoruz." diye konuştu.

Hükümet peçe yasağına karşı çıkmıştı

Aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi (SVP) üyelerinin de bulunduğu "Egerkinger Komitee" adlı grubun öncülük ettiği inisiyatif ile pazar günü ülke genelinde peçe yasağı için referanduma gidilmişti.

İsviçre Federal Konseyi ve Parlamentosu, seçmenlere, "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağına evet" inisiyatifini reddetme tavsiyesinde bulunmuştu.

Hükümetin bu tavsiyesine rağmen halkın yüzde 51,2'si dün yapılan referandumda, "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağına evet" inisiyatifini desteklemişti.

İsviçre'de burka giyen yok, sadece 30 kişi nikap giyiyor

Luzern Üniversitesinin yaptığı bir araştırmaya göre, İsviçre'de burka kullanan Müslüman bulunmazken sadece 30 kişi nikap giyiyor.

Ülkede 2009'da yapılan referandum sonucu, halkın yüzde 57,5'i yeni minare yapımına karşı oy kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler, Referandum, İsviçre, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: İsviçre'de peçeyi yasaklayan referandum sonuçları problematik ve derin üzüntü verici - Son Dakika


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