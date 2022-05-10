BM Kadın Birimi İcra Direktörü, Taliban'ın Burka Kararıyla İlgili Endişelerini Dile Getirdi - Son Dakika
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BM Kadın Birimi İcra Direktörü, Taliban'ın Burka Kararıyla İlgili Endişelerini Dile Getirdi

10.05.2022 15:17
BM Kadın Birimi İcra Direktörü, Taliban'ın Burka Kararıyla İlgili Endişelerini Dile Getirdi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 9 Mayıs (Xinhua) -- BM Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Taliban'ın Afgan kadınlara yönelik yeni kısıtlamaları ile ilgili endişelerini dile getirdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 9 Mayıs (Xinhua) -- BM Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Taliban'ın Afgan kadınlara yönelik yeni kısıtlamaları ile ilgili endişelerini dile getirdi. Bahous açıklamasında "Taliban'ın bütün kadınların toplum içinde yüzlerini kapatması gerektiğini, kadınların evlerini yalnızca zorunlu durumlarda terk etmeleri gerektiğini ve bu talimatın ihlali halinde erkek akrabalarının cezalandırılmasına yol açacağını duyurmasından büyük endişe duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Hareket özgürlüğünün temel bir insan hakkı olduğunu belirten BM Kadın Birimi İcra Direktörü, bunun kadınların tüm haklarını kullanabilmeleri ve toplumda aktif olarak yer alabilmeleri için mutlak bir ön koşul olduğunu belirtti. Bahous, "Kadın haklarının kısıtlandığı her yerde herkes azalır. Taliban'ın son talimatı, işe dönüşlerin engellenmesi ve eğitime devam edilememesinin de aralarında olduğu kadın ve kız çocuklarına yönelik kısıtlamaların daha da artırılmasıdır" dedi. Bahous, kadınların ve kız çocuklarının haklarına yönelik giderek artan bu ihlallerin Afganistan'a pek çok açıdan zarara yol açtığını, ülkenin sosyal ve ekonomik büyümesini etkilediğini söyledi.

BM Kadın Birimi İcra Direktörü, kadın istihdamına yönelik mevcut kısıtlamaların, 1 milyar ABD dolarına kadar veya Afganistan'ın gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 5'ine kadar acil bir ekonomik kayba yol açacağının tahmin edildiğini ifade etti. Ülkenin neredeyse tamamında yoksulluğun yaşandığını, nüfusun yarısından fazlasının bir şekilde insani yardıma ihtiyacı olduğunu ve bütün bir neslin gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme tehdidi altında olduğunu söyleyen Bahous, son kısıtlamaların toparlanma girişimlerini imkansız olmasa da zorlaştırdığını ifade etti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres hafta sonu, Taliban'ın yeni talimatıyla ilgili endişelerini dile getirmişti. Guterres Cumartesi günü paylaştığı Twitter mesajında, "Taliban'ı bir kez daha Afgan kadın ve kız çocuklarına verdiği sözleri ve uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyorum" demişti.

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Birleşmiş Milletler, Taliban, Afgan, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel BM Kadın Birimi İcra Direktörü, Taliban'ın Burka Kararıyla İlgili Endişelerini Dile Getirdi - Son Dakika


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