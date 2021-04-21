BM Kadın Birimi'nden, yüzlerce işletmeyi destekleyecek 'Kadın Girişimcilik Fuarı' - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi'nin (UN Women) ilk defa düzenleyeceği "Kadın Girişimcilik Fuarı" Avrupa ve Orta Asya'dan 12 ülkeden yüzlerce girişimci kadının katılımıyla sanal ortamda gerçekleştirilecek. Fuar, pandemi sırasında ve sonrasında kadın girişimcileri destekleme ve güçlendirmeyi amaçlıyor.

BM Kadın Birimi'nin 27, 28 ve 29 Nisan tarihlerinde sanal olarak düzenleyeceği "Kadın Girişimcilik Fuarı", Avrupa ve Orta Asya'dan yüzlerce küçük işletmeyi küresel şirket ve yatırımcılarla bir araya getirmeyi ve kadın girişimcileri güçlendirmeyi amaçlıyor.. Milliyet'in medya işbirliğiyle gerçekleştirilecek ve kadın girişimlerin çalışmalarını sergileyeceği Fuar, kadın girişimcilerin iş planları hazırlamalarına, işletmelerin pazar ve karlarını artırmalarına destek olmayı hedefliyor.

BM Kadın Birimi tarafından düzenlenen fuarın, Japon hükümetinin finans desteğiyle iş sahibi kadınların dörtte birinin işlerini kaybettiği bir bölgede, kadın girişimcilerin, ulusal ve uluslararası şirketler, yatırımcılar ve mentorlarla bağlantı kurarak, pazarlama fikirlerini ve işletmelerini bir üst seviyeye yükseltmelerine yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirileceği kaydedildi.

"KOVİD-19 KADIN GİRİŞİMCİLERİ DAHA ÇOK ETKİLEDİ"

Fuarla ilgili konuşan BM Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Alia El-Yassir, "Kadınların işlettiği mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler, erkeklerin işlettiği şirketlere kıyasla daha düşük kar marjlı sektörlerde yer aldığından veya karantina kısıtlamasından etkilenen sektörlerde daha yoğun bulunduğundan, Kovid-19 kadın girişimcileri orantısız olarak etkiledi. Kadın girişimciliğini artırmak ve kadınları ekonomik olarak güçlendirmek BM Kadın Birimi için çok önemli bir öncelik" dedi.

Fuar kapsamında, markalaşmadan kitlesel fonlamaya, e-ticaret ve yatırımcı sunumuna kadar geniş bir alanda "birlikte yaratım" oturumları gerçekleştirileceği ve fuarın "Bağlan ve Yarat" adlı aşamasında ise, girişimcilerin ürünlerini tanıtacağı, yeni fikirler tasarlayıp deneyimleyerek iş planlarını nasıl geliştireceği, küresel şirketler ve yatırımcılarla tanışarak, özel sektör işletmelerinin değer zinciri içinde nasıl daha fazla kadın girişimciye yer verecekleri konusunda görüşlerin paylaşılacağı bilgilerine yer verildi.

3 gün sürecek olan fuarda, sanal etkinlik boyunca, girişimciler ve partner şirketler, fuardaki online stantlarında işletmeleri hakkında detaylı tanıtım yapabileceği ve network çalışmalarının gücü konusunda kısa bir oturum ve birebir hızlı network imkanlarına ulaşılabileceği, fuar sonrasında girişimciler, iş planları ve ürün fikirlerine yönelik iş sunumlarının geliştirilerek profesyonel koçluk hizmeti de alabilecekleri belirtildi.

23'ten fazla sektörden işletmenin yer alacağı fuara Türkiye'den 132 kadın girişimci katılacak. Fuarda modadan gıdaya, eğitimden tarıma, üretim endüstrilerinden perakendeye kadar çeşitli kadın girişimcilerin katılacağı ifade edildi. Şu ana kadar 15'ten fazla şirketiin partner olarak kayıt yaptırdığı bilgisine de yer verildi.

Fuar'ın açılış programı BM Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölgesi'nin Facebook hesabından canlı izlenebilecek ve gazeteciler, kadın girişimcilerin ve özel sektör partnerlerinin işletmelerini, ürünlerini ve hizmetlerini sunacakları sanal pazara erişim sağlayabilecekler.