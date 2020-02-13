BM kadın liderlerin çoğalması için şirketleri harekete geçiriyor - Son Dakika
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BM kadın liderlerin çoğalması için şirketleri harekete geçiriyor

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı (United Nations Global Compact'in Target Gender Equality), yönetim kurullarından, tedarik zincirine iş dünyasında her düzeyde ve her alanda kadın liderliğinin artırılması için iş dünyasını iddialı ve gerçekçi kurumsal...

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Birleşmiş Milletler Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı (United Nations Global Compact'in Target Gender Equality), yönetim kurullarından, tedarik zincirine iş dünyasında her düzeyde ve her alanda kadın liderliğinin artırılması için iş dünyasını iddialı ve gerçekçi kurumsal hedefler belirlemeye ve bu hedefler için harekete geçmeye çağırıyor.

BM Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği programına kayıtlar başladı. Türkiye'nin de pilot ülke olarak yer aldığı ve 22 ülkede eşzamanlı yürütülecek program, 5.5 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin gerçekleşmesi için şirketleri harekete geçirmeyi amaçlıyor.

Program kapsamında şirketler, toplumsal cinsiyet eşitliğinde mevcut performanslarını tespit etme, üst yönetimlerinde kadın liderliğini artırmaya yönelik hedefler koyma, yol haritası belirleme ve raporlama konularında desteklenecek. Kapasite geliştirme atölyeleri, paydaşlar arası öğrenme ve diyalog toplantıları da içeren program sonunda katılımcılar, belirledikleri hedefleri ve eylem planlarını üst yönetimlerine sunacak.

Program, etkinliklerine Nisan ayında başlayacak ve Mart 2021'e kadar devam edecek. Program her yıl kadınların her alanda ve her seviyede liderliğinin artmasına yönelik farklı konulara odaklanarak devam edecek.

Target Gender Equality, UN Global Compact üye şirketlerine özel geliştirilmiş bir programdır. Programa katılım ve üyelik hakkında bilgi almak istyenler UN Global Compact ve Global Compact Türkiye'nin web sitesini ziyaret edebilir, Global Compact Türkiye sekretaryasına info@globalcompactturkiye.rg adresinden ulaşabilirler.


Birleşmiş Milletler, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:21 Kaynak: DHA
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