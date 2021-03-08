BM: Kadınlar, Kovid-19 sonrası toparlanmanın merkezinde olmalı - Son Dakika

BM: Kadınlar, Kovid-19 sonrası toparlanmanın merkezinde olmalı

08.03.2021 20:37
BM: Kadınlar, Kovid-19 sonrası toparlanmanın merkezinde olmalı, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kadınların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası toparlanmanın merkezinde olması gerektiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kadınların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası toparlanmanın merkezinde olması gerektiğini belirtti.

Guterres, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadınların salgınla mücadelede kritik rol oynadığına ancak bu dönemde zor kazanılmış kadın haklarında gerileme olduğuna dikkati çekti.

Cinsiyet eşitliğinin hala erkek egemen bir toplumda kendi kendine sağlanamayacağını, bunun birlik, vizyon ve kararlılık gerektirdiğini vurgulayan Guterres, kadınların Kovid-19 salgını sonrası toparlanmanın merkezinde olması gerektiğini kaydetti.

"Kadın haklarını savunmak hepimize bağlı"

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır da Twitter hesabından "Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın 'Dünya Kadınlar Günü'nü içten dileklerimle kutluyorum." paylaşımında bulundu.

Bozkır, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında da 2021 yılında kadınların hala karşı karşıya olduğu sorunlara dikkati çekti.

Dünya genelinde okuma yazma bilmeyenlerin üçte ikisinin kadın olduğuna, cinsiyete dayalı gelir dağılımı eşitsizliğinin hala devam ettiğine işaret eden Bozkır, "Kadın haklarını savunmak ve cinsiyet eşitliğini gerçeğe dönüştürmek hepimize bağlı." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Kadınlar Günü, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Kadınlar, Kovid-19 sonrası toparlanmanın merkezinde olmalı - Son Dakika


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