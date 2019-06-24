Son Dakika Haberleri: BM Kamu Hizmetleri Forumu, çalışmalarına Bakü'de başladı
Son Dakika Güncel Haber

BM Kamu Hizmetleri Forumu, çalışmalarına Bakü'de başladı

33 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) Kamu Hizmetleri Forumu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de çalışmalarına başladı.

BM Kamu Hizmetleri Forumu, çalışmalarına Bakü'de başladı, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) Kamu Hizmetleri Forumu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de çalışmalarına başladı.

Azerbaycan'da, Birleşmiş Milletler ile Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı (ASAN) ile ortak düzenlenen forum başkent Bakü'de başladı.

Haydar Aliyev Merkezi'nde "Etkili Hizmet Sunumu, Yenilikçi Dönüşüm ve Sorumlu Kurumlar aracılığıyla Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak" başlığı altında düzenlenen foruma BM Ekonomik ve Sosyal İşler Genel Sekreter Yardımcısı Liu Zhenmin, kamu idaresi bakanları ve çeşitli ülkelerin kamu hizmetleri, yerel makamlar, akademi ve özel sektör liderlerinden oluşan 190'dan fazla ülkeden 500'den fazla delege katıldı.

Kamu hizmetleri alanında BM Forumu'nda genel kurul toplantıları, 9 farklı konuda çalışma toplantıları ve 4 paralel etkinlik düzenlenecek. Aynı zamanda, Birleşmiş Milletler Kamu Hizmeti Ödülü'nün 5. kategorisinin kazananlarına ödül verilmesi ve Devlet Ajansı ile bir dizi yabancı ülke arasındaki işbirliğine ilişkin anlaşmalar yapılması planlanıyor.

Forum 26 Haziran'a kadar sürecek. - BAKÜ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:47 Kaynak: İHA
Azerbaycan, Bakü, Birleşmiş Milletler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! LGS kapsamında 1 Haziran'da yapılan sınavın sonuçları açıklandı Seçim sonrası dolar düşüşe geçti! 3 haftanın en düşük seviyesinde Seçim günü elektrik tüketiminde rekor kırıldı Atilla Taş'tan güldüren Ekrem İmamoğlu paylaşımı: Gönül hırsızı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 10:20:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM Kamu Hizmetleri Forumu, çalışmalarına Bakü'de başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]