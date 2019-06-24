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BM Kamu Hizmetleri Forumu'nda ödüller sahiplerini buldu

1 saat önce

- BM Kamu Hizmetleri Forumu'nda ödüller sahiplerini bulduBAKÜ - Azerbaycan'da düzenlenen Kamu Hizmetleri Forumu Ödül Töreni'nde 5 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

- BM Kamu Hizmetleri Forumu'nda ödüller sahiplerini buldu
BAKÜ - Azerbaycan'da düzenlenen Kamu Hizmetleri Forumu Ödül Töreni'nde 5 kategoride ödüller sahiplerini buldu.
Birleşmiş Milletler Kamu Hizmetleri Forumu Ödül Töreni Bakü'de yapıldı. Azerbaycan'da, BM ile Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı ile ortak düzenlenen forum kapsamında 5 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Genel Kurul oturumunun ardından BM Kamu Hizmetleri Ödül Töreni yapıldı. Törene BM Ekonomik ve Sosyal İşler Genel Sekreter Yardımcısı Liu Zhenmin, ASAN Hizmet Başkanı Ulvi Mehdiyev, BM Kadın Birimi (UN Women) Avrupa ve Orta Asya Direktörü Alia El Yassir katıldı. Bu yılki beş farklı kategoride kazanan ülkeler Kenya, Brezilya, Avustralya, Endonezya, Arjantin, Portekiz, Tayland, Kosta Rika, Kore Cumhuriyeti, Avusturya ve Şili oldu.
Kamu hizmetleri alanında BM Forumu'nda Genel Kurul toplantıları, 9 farklı konuda çalışma toplantıları ve 4 paralel etkinlik düzenlenecek. Aynı zamanda, Birleşmiş Milletler Kamu Hizmeti Ödülü'nün 5. kategorisinin kazananlarına ödül verilmesi ve Devlet Ajansı ile bir dizi yabancı ülke arasındaki işbirliğine ilişkin anlaşmalar yapılması planlanıyor.
Forum 26 Haziran'a kadar sürecek.
BM Kamu Hizmetleri Forumu'nda ödüller sahiplerini buldu
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:07 Kaynak: İHA
Bakü, Azerbaycan, Birleşmiş Milletler, Güncel
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