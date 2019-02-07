Son Dakika Haberleri: Bm, Kaşıkçı Cinayeti Raporunu Tamamladı

Bm, Kaşıkçı Cinayeti Raporunu Tamamladı

1 saat önce

Birleşmiş Milletler tarafından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için hazırlanan rapor tamamlandı.

Bm, Kaşıkçı Cinayeti Raporunu Tamamladı, System.String[]
Birleşmiş Milletler tarafından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için hazırlanan rapor tamamlandı. BM raporunda, "Kaçıkçı cinayeti Suudi yetkililer tarafından önceden planlandı. Suudi Arabistan cinayetle ilgili soruşturmayı ciddi şekilde engelledi" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:41 Kaynak: İHA

Cemal Kaşıkçı, Birleşmiş Milletler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz Medyasında Bir Garip Haber: İstanbul'da Gizlice 5,8'lik Deprem Oldu Mehmet Özhaseki, Melih Gökçek'le Kavgalı Olduklarına Dair İddialara Cevap Verdi: Küs Değiliz

BM, Kaşıkçı Cinayeti Raporunu Yayınladı: Suudiler Soruşturmayı Ciddi Şekilde Engelledi Son Dakika! Bakan Albayrak'tan Artan Meyve ve Sebze Fiyatlarıyla İlgili Önemli Açıklamalar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 21:46:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bm, Kaşıkçı Cinayeti Raporunu Tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]