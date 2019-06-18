BM, Kaşıkçı cinayeti raporunu yarın açıklayacak
1 saat önce
Birleşmiş Milletler, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın hazırladığı raporun yarın açıklanacağını duyurdu.
Birleşmiş Milletler
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:48
, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetine ilişkin BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın hazırladığı raporun yarın açıklanacağını duyurdu.
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Abdullah'tan duygusal babalar günü paylaşımı
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Alman basınında: AK Parti strateji değiştirdi
Yeni Akit yazarı Murat Alan'a saldıran 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
Kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı