Son Dakika Haberleri: BM, Kaşıkçı cinayeti raporunu yarın açıklayacak
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BM, Kaşıkçı cinayeti raporunu yarın açıklayacak

1 saat önce

Birleşmiş Milletler, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın hazırladığı raporun yarın açıklanacağını duyurdu.

BM, Kaşıkçı cinayeti raporunu yarın açıklayacak, System.String[]
Birleşmiş Milletler, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın hazırladığı raporun yarın açıklanacağını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:48 
Cemal Kaşıkçı, Birleşmiş Milletler, Ekonomi
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