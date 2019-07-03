"BM, Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılması gerekenler konusunda felç oldu"

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Hollanda Kraliçesi ve Prens Selman görüştü, ülke karıştı

Erdoğan'ın "revizyon" çıkışına İYİ Parti, CHP ve HDP ne diyor?

Hafter güçleri, göçmen merkezine saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var