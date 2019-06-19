Son Dakika Haberleri: BM Kaşıkçı raporu için Türkiye'ye teşekkür etti
Son Dakika Ekonomi Haber

BM Kaşıkçı raporu için Türkiye'ye teşekkür etti

32 dakika önce

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kaşıkçı cinayetin soruşturulmasıyla ilgili yaptığı iş birliği ve gösterdiği iyi niyet için "Türkiye'ye son derece minnettar" olduğunu belirtti.

BM Kaşıkçı raporu için Türkiye'ye teşekkür etti, System.String[]
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kaşıkçı cinayetin soruşturulmasıyla ilgili yaptığı iş birliği ve gösterdiği iyi niyet için " Türkiye'ye son derece minnettar" olduğunu belirtti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:43 
Türkiye, Birleşmiş Milletler, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Ahmet Kaya'nın mezarının Türkiye'ye getirilmesi için gereğini yaparız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatı merak konusu oldu! İşte tüm bilinmeyenler Hadise'ye taciz içerikli mesajlar atan hayranı hakkında savcılık karar verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ortak yayınla ilgili sert açıklama: Moderatör bütün soruları vermiş

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 22:15:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM Kaşıkçı raporu için Türkiye'ye teşekkür etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]