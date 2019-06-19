BM Kaşıkçı raporu için Türkiye'ye teşekkür etti
32 dakika önce
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kaşıkçı cinayetin soruşturulmasıyla ilgili yaptığı iş birliği ve gösterdiği iyi niyet için "Türkiye'ye son derece minnettar" olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:43
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kaşıkçı cinayetin soruşturulmasıyla ilgili yaptığı iş birliği ve gösterdiği iyi niyet için " Türkiye
'ye son derece minnettar" olduğunu belirtti.
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