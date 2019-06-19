Son Dakika Haberleri: BM Kaşıkçı Raporu: "Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımlar Veliaht Prens ve onun yurt...
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BM Kaşıkçı Raporu: "Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımlar Veliaht Prens ve onun yurt...

1 saat önce

BM Kaşıkçı Raporu: "Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımlar Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsamalıdır"

BM Kaşıkçı Raporu:
BM Kaşıkçı Raporu: "Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımlar Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsamalıdır"
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:20 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler, Güncel
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