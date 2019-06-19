Son Dakika Haberleri: BM Kaşıkçı Raporu: "Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesinden dolayı Türk...
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BM Kaşıkçı Raporu: "Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesinden dolayı Türk...

2 saat önce

BM Kaşıkçı Raporu: "Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesinden dolayı Türk Hükümeti'nden özür dilemeli"

BM Kaşıkçı Raporu:
BM Kaşıkçı Raporu: " Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesinden dolayı Türk Hükümeti'nden özür dilemeli"
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:03 Kaynak: AA
Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler, Güncel
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