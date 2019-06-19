BM Kaşıkçı Raporu: "Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesinden dolayı Türk...
2 saat önce
BM Kaşıkçı Raporu: "Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesinden dolayı Türk Hükümeti'nden özür dilemeli"
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:03 Kaynak: AA
BM Kaşıkçı Raporu: " Suudi Arabistan
, diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesinden dolayı Türk Hükümeti'nden özür dilemeli"
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