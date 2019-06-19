BM Kaşıkçı Raporu: "Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey...
2 saat önce
BM Kaşıkçı Raporu: "Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar var"
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:05 Kaynak: AA
BM Kaşıkçı Raporu: "Suudi Arabistan
Veliaht Prensi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar var"
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