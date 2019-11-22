Son Dakika Haberleri: BM 'katil robotlar' için uluslararası yasal düzenlemelerde ilerleme sağlayamadı
Son Dakika Dünya BM 'katil robotlar' için uluslararası yasal düzenlemelerde ilerleme sağlayamadı - Son Dakika Dünya

BM 'katil robotlar' için uluslararası yasal düzenlemelerde ilerleme sağlayamadı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler'de 'katil robotlar' olarak da anılan otonom silahlara (LAWs) ilişkin uluslararası yasa düzenlemesi üzerinde ilerleme sağlayamadı

BM 'katil robotlar' için uluslararası yasal düzenlemelerde ilerleme sağlayamadı, System.String[]

'Katil robotlar' olarak da anılan otonom silahlar (LAWs) için Birleşmiş Milletler'de (BM) uluslararası yasa düzenlemesi üzerinde ilerleme sağlanamadı.


Cenevre'de gerçekleşen Konvansiyonel Silahlar Kongresi'nde (CCW) LAWs başlığı altındaki çalışmalardan somut sonuç çıkmazken özellikle Avrupalı ülkelerin konuya ilişkin kendi düzenlemelerini oluşturmak ve bu standartların dünya genelinde kabul görmesi için özel bir çaba sarf ettikleri aktarılıyor.

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Birleşmiş Milletler, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:34 
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