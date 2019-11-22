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BM 'katil robotlar' için uluslararası yasal düzenlemelerde ilerleme sağlayamadı
6 saat önce
Birleşmiş Milletler'de 'katil robotlar' olarak da anılan otonom silahlara (LAWs) ilişkin uluslararası yasa düzenlemesi üzerinde ilerleme sağlayamadı
'Katil robotlar' olarak da anılan otonom silahlar (LAWs) için Birleşmiş Milletler'de (BM) uluslararası yasa düzenlemesi üzerinde ilerleme sağlanamadı.
Cenevre'de gerçekleşen Konvansiyonel Silahlar Kongresi'nde (CCW) LAWs başlığı altındaki çalışmalardan somut sonuç çıkmazken özellikle Avrupalı ülkelerin konuya ilişkin kendi düzenlemelerini oluşturmak ve bu standartların dünya genelinde kabul görmesi için özel bir çaba sarf ettikleri aktarılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:34
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