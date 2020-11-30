BM, Kıbrıs'ta 5+1'li konferans hazırlıklarına başladı - Son Dakika

BM, Kıbrıs'ta 5+1'li konferans hazırlıklarına başladı

30.11.2020 20:25
BM, Kıbrıs'ta 5+1'li konferans hazırlıklarına başladı, System.String[]

Kıbrıs'ta gerçekleştirilecek 5+1 gayri resmi konferansın hazırlıkları için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute adaya geldi.

Kıbrıs'ta gerçekleştirilecek 5+1 gayri resmi konferansın hazırlıkları için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute adaya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM), 2017 yılında İsviçre'nin Crass- Montana kentinde yapılan Kıbrıs görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından bir kez daha Kıbrıs'ta tarafları ve garantör ülkeleri 5+1 konferansta bir araya getirmeyi planlıyor. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, hazırlıklar için adaya geldi. Lute ve BM Kıbrıs Barış Gücü'nün Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile bugün görüşmeler gerçekleştirdi. Lute, yarın da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşecek. Lute, yarın saat 11.30'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek. Özel Danışman Lute, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastrasiadis ile ise öğleden sonra bir araya gelecek. Lute, Kıbrıs'taki temaslarının ardından Çarşamba günü Yunan hükümetiyle görüşmeler yapmak üzere Atina'ya, ardından Ankara'ya geçecek.

BM, adada KKTC ve GKRY liderleri ile görüşmeler sonrası Atina, Ankara, daha sonra üçüncü garantör ülke İngiltere hükümeti ile görüşerek ilgili tüm tarafları 5+1 konferansta bir araya getirerek çöken müzakereleri yeniden başlatmayı planlıyor. - LEFKOŞA

BM, Kıbrıs'ta 5+1'li konferans hazırlıklarına başladı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Birleşmiş Milletler, İsviçre, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BM, Kıbrıs'ta 5+1'li konferans hazırlıklarına başladı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Restoran ve kafeler, paket servis haricinde hizmet veremeyecek Maradona hayranı olan bir baba ikiz kızlarına Mara ve Dona ismini verdi İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan, İHA saldırısında öldürüldü Kontrolden çıkan minibüs, tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı EDHO dizisi ekibine saldıran şüphelilerden kafa karıştıran ifade: Mağdur biziz, Oktay Kaynarca ölümle tehdit etti Bilim insanları, korona salgınını önlemenin yolunu açıkladı: Maske takma oranının yüzde 70'e çıkması gerekiyor Merkel'den AB zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye açıklaması: İlişkilerde istenen ilerleme olmadı 24 yaşındaki genç kız, kaldığı rezidansta kendini asarak hayatına son verdi
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yeni tedbir! Toplu taşıma kullanamayacaklar Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yeni tedbir! Toplu taşıma kullanamayacaklar         
20:22
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında anasınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecek Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında anasınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecek         
20:07
Son Dakika: Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak Son Dakika: Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak         
19:54
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı         
19:41
Trabzonspor'un eski yıldızı Marcelinho, 45 yaşında futbola döndü Trabzonspor'un eski yıldızı Marcelinho, 45 yaşında futbola döndü         
19:18
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den aldatılma itirafı: Yabancı olduğum bir durum değil Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den aldatılma itirafı: Yabancı olduğum bir durum değil         
19:07
İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu         
18:12
ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı         
17:59
Burak Yılmaz, 7 maç üst üste gole katkı yaparak kulüp rekoru kırdı Burak Yılmaz, 7 maç üst üste gole katkı yaparak kulüp rekoru kırdı         
17:08
MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor         
15:58
Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı         
15:37
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu         
14:31
Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu         
12:33
Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki         
12:04
Terzi babasının koleksiyonu Terzi babasının koleksiyonu "hazinesi" oldu: Elinde 1000'e yakın eski para var         
11:49
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum         
11:43
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 20:41:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BM, Kıbrıs'ta 5+1'li konferans hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei