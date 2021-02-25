BM, Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeleri 27-29 Nisan'da Cenevre'de bir araya getirecek - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi 27-29 Nisan'da İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya getirecek.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter 27-29 Nisan 2021 tarihleri ??arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi 5+1 toplantı düzenlemeyi planlıyor." ifadesine yer verdi.

Açıklamada toplantının amacının Kıbrıs sorununa yakın gelecekte kalıcı bir çözüm bulmak için tarafların ortak zeminde buluşup buluşamayacağını görmek olduğu kaydedildi.