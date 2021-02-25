BM, Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeleri 27-29 Nisan'da Cenevre'de bir araya getirecek - Son Dakika

BM, Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeleri 27-29 Nisan'da Cenevre'de bir araya getirecek
25.02.2021 04:13
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi 27-29 Nisan'da İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya getirecek.
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi 27-29 Nisan'da İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya getirecek.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter 27-29 Nisan 2021 tarihleri ??arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi 5+1 toplantı düzenlemeyi planlıyor." ifadesine yer verdi.
Açıklamada toplantının amacının Kıbrıs sorununa yakın gelecekte kalıcı bir çözüm bulmak için tarafların ortak zeminde buluşup buluşamayacağını görmek olduğu kaydedildi.
Son Dakika Paloma Faith, fazla süt üreten göğüslerinin ağrısını dindirmek için çözümü lahanada buldu Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması: Bakan yapmayın diye Erdoğan'a yalvardım Kayseri Valisi Günaydın'dan 'normalleşme' değerlendirmesi: Bu tabloya göre mümkün değil Bakım merkezinde zihinsel engelli gencin darbedildiği anların görüntüleri ortaya çıktı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı