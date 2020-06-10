BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kore'nin Güney Kore ile tüm iletişim kanallarını kesmesinin hayal kırıklığı yarattığını belirterek, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin 2'nci yılına gireceği 12 Haziran öncesi nükleer müzakerelerin yeniden başlaması için çabaların 2 katına çıkarılması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Kuzey Kore ve Güney Kore arasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamada bulundu.

Dujarric, Kuzey Kore'nin Güney Kore ile tüm iletişim kanallarının "yanlış anlama ve yanlış hesapların önlenmesi için gerekli" olduğunu vurguladı.

"Müzakereler için çabalar 2 katına çıkarılmalı"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin 12 Haziran'da 2'nci yılına gireceğini hatırlatan Stephane Dujarric, bu yıl dönümü vesilesiyle Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve sürdürülebilir barış sağlanması için çabaların 2 katına çıkarılması ve müzakerelerin yeniden başlamasını ümit ettiklerini söyledi.

Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için anavatanlarına ihanet eden "alçaklar ve melez köpekler" ifadesini kullanarak, "Güney Koreli yetkililer birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse, ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kim Yo Jong, Güney Korelilerin bu konuda gerekli adımı atmaması halinde kendilerini Kaesong Sanayi Parkı'nın ve ortak irtibat bürosunun kapatılmasına, ayrıca 2 ülke arasında varılan askeri anlaşmanın iptaline hazırlaması gerektiğini de kaydetmişti.