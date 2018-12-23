Son Dakika Haberleri: BM Kırım'da İnsan Hakları İhlallerine İlişkin Kararı Kabul Etti

BM Kırım'da İnsan Hakları İhlallerine İlişkin Kararı Kabul Etti

2 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Ukrayna tarafından sunulan Kırım'da insan hakları ihlallerine ilişkin öneriyi onayladı.

BM Kırım'da İnsan Hakları İhlallerine İlişkin Kararı Kabul Etti, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Ukrayna tarafından sunulan Kırım'da insan hakları ihlallerine ilişkin öneriyi onayladı. Rusya'dan ise bu karara tepki geldi.

BM Genel Kurulu, Ukrayna tarafından kurula sunulan Kırım'da insan hakları ihlallerine ilişkin öneriyi 65 evet oyu ile kabul etti. Yapılan oylamada 27 ülke hayır oyu kullanırken, 70 ülke ise çekimser oy kullandı.

Rusya'nın BM Genel Kurulundaki daimi temsilcisi Vasili Nebenzya ise, kararın geçersiz ve tahrif edilmiş bilgilere dayanarak yüksek oranda siyasallaştırıldığını savundu. Rus diplomat, aynı zamanda herkesi Kırım'ı ziyaret etmeye ve orada yaşayanların haklarının ihlal edilip edilmediğini yerinde görmeye davet etti. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:48 Kaynak: İHA

Ukrayna, Birleşmiş Milletler, Kırım, Politika
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