BM, kitle imha silahlarının yaygınlaşmasına karşı çalışan komitenin süresini uzattı - Son Dakika
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BM, kitle imha silahlarının yaygınlaşmasına karşı çalışan komitenin süresini uzattı

25.02.2022 22:00
BM, kitle imha silahlarının yaygınlaşmasına karşı çalışan komitenin süresini uzattı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek amacıyla 1540 sayılı karar gereği faaliyet gösteren komitenin görev süresini uzattı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek amacıyla 1540 sayılı karar gereği faaliyet gösteren komitenin görev süresini uzattı.

BMGK, uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 28 Nisan 2004'te nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların dağıtım araçlarının yayılmasını engellenmesi için alınan 1540 sayılı karar çerçevesinde çalışan komitenin süresini 30 Kasım'a kadar uzattığını duyurdu.

Devlet dışı aktörlerin ve özellikle terör örgütlerinin kitle imha silahlarını elde etmesine karşı faaliyet gösteren komitenin görev süresinin uzatılmasının oy birliğiyle kabul edildiği belirtildi.

Ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu amaçla gerekli idari tedbirleri alması istenirken1540 sayılı kararın uygulama durumunun "kapsamlı bir incelemesinin tamamlanması ve Konsey üyelerine raporlanması" çağrısında bulunuldu.

BMGK'nın 1540 sayılı kararı, BM üyelerini devlet dışı aktörlere nükleer, kimyasal veya biyolojik silah satmaktan, bu silahların edinilmesi, dağıtım sistemlerinin geliştirilmesi, üretilmesi, devredilmesi veya kullanılması konusunda herhangi bir şekilde destek sağlamaktan kaçınmaya zorluyor.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Kimyasal, Nükleer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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