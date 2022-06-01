Bm: Kıtlık, Afrika Boynuzu'nun Kuraklıktan Zarar Görmüş Bölgelerini Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Bm: Kıtlık, Afrika Boynuzu'nun Kuraklıktan Zarar Görmüş Bölgelerini Tehdit Ediyor

01.06.2022 18:52
Bm: Kıtlık, Afrika Boynuzu'nun Kuraklıktan Zarar Görmüş Bölgelerini Tehdit Ediyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 31 Mayıs (Xinhua) -- BM insani yardım görevlileri Salı günü, milyonlarca besi hayvanının ölmesine yol açan yıkıcı bir kuraklıktan muzdarip Afrika Boynuzu'nun bazı bölgelerinde açlık tehdidinin belirdiğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 31 Mayıs (Xinhua) -- BM insani yardım görevlileri Salı günü, milyonlarca besi hayvanının ölmesine yol açan yıkıcı bir kuraklıktan muzdarip Afrika Boynuzu'nun bazı bölgelerinde açlık tehdidinin belirdiğini söyledi. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), "Meteoroloji ve insani yardım kuruluşlarının, Etiyopya, Kenya ve Somali'nin bazı bölgelerinde art arda yaşanan dört yağışsız mevsimin ardından açlık tehdidi uyarısında bulunduğunu" bildirdi. Yağışsız geçen dört mevsim, son 40 yıldır görülmeyen bir iklim olayı. OCHA'nın son durum raporunda, BM insani yardım ortaklarının Somali'nin altı bölgesinin kıtlık riskiyle karşı karşıya kalması nedeniyle kuraklıkla mücadeleden kıtlığı önlemeye geçiş yaptığı kaydedildi. Bu kapsamda en savunmasız nüfusların hedeflenmesi ve bir Kıtlık Önleme Planı geliştirilmesi isteniyor.

OCHA, kuraklığın geçim kaynaklarını mahvettiğini ve gıda, su ve beslenme güvensizliğinde keskin bir artışa neden olduğunu belirtti. Kenya ve Etiyopya'da yaklaşık 3,6 milyon besi hayvanı öldü ve Somali'nin en kötü etkilenen bölgelerinde, geçen yılın ortasından bu yana hayvanların yaklaşık üçte biri telef oldu. Ajanslar, yaklaşık 16,7 milyon insanın yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğunu ve bu sayının Eylül ayına kadar 20 milyona çıkabileceği konusunda uyarıyor. Gıda güvensizliği, Entegre Gıda Güvenliği Aşaması Sınıflandırması'nda (IPC) Akut Gıda Güvensizliği Seviyesi 3+'ya ulaştı. En kötü aşama olan IPC 5'te 80.000'den fazla kişi aşırı açlık çekiyor. OCHA, üç ülkede şiddetli akut yetersiz beslenmenin arttığını ve bunun kuraklıktan etkilenen bölgelerdeki çocukların yaşamları için acil bir tehdit oluşturduğunu da kaydetti. Meteoroloji uzmanları, Ekim'den Aralık'a kadar benzeri görülmemiş bir duruma yol açacak şekilde, gelecek yağmur mevsiminin de yağışsız geçebileceğine dair önemli bir risk öngörüyor. "Birleşmiş Milletler ve insani yardım ortaklarının, aralarında gıda, su, beslenme ve sağlık hizmetlerinin de bulunduğu yardımlarla üç ülke çapında kuraklıktan etkilenen bölgelerde 6,5 milyon kişiye ulaştığını" belirten OCHA, "Önümüzdeki aylarda hayatları ve geçim kaynaklarını kurtarmak amacıyla müdahalenin daha da büyütülmesi gerekiyor. Bağışçıları, hızlı önlem almaları için ortaklara acilen destek vermeye çağırıyoruz" açıklaması yaptı.

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Kaynak: Xinhua

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