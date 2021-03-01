BM, kıtlık riski bulunan Yemen'e yardım için gereken 3,8 milyar doları toplayamadı - Son Dakika

BM, kıtlık riski bulunan Yemen'e yardım için gereken 3,8 milyar doları toplayamadı

01.03.2021 22:11
BM, kıtlık riski bulunan Yemen'e yardım için gereken 3,8 milyar doları toplayamadı, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı ve kıtlık riskinin bulunduğu Yemen'e yardım için düzenlenen konferansta gereken 3,8 milyar doların toplanamadığını ve uluslararası toplumun "hayal kırıklığı"...

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı ve kıtlık riskinin bulunduğu Yemen'e yardım için düzenlenen konferansta gereken 3,8 milyar doların toplanamadığını ve uluslararası toplumun "hayal kırıklığı" yarattığını belirtti.

Yemen'de kıtlığın önlenebilmesi için düzenlenen yardım konferansının ardından açıklama yapan Guterres, uluslararası toplumun yaklaşık 1,7 milyar dolar taahhütte bulunduğunu söyledi.

Milyonlarca Yemenlinin yaşamak için yardıma muhtaç olduğuna dikkati çeken Guterres, uluslararası toplumun "hayal kırıklığı" yarattığını ifade etti.

Yemen'de kıtlığın önlenmesi için düzenlenen uluslararası yardım konferansında 3,8 milyar dolar yardım çağrısı yapan BM, 1,7 milyar dolara ulaşabildi.

Yemen'deki insani kriz, korkunç boyutlara ulaştı

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz, korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, kıtlık riski bulunan Yemen'e yardım için gereken 3,8 milyar doları toplayamadı - Son Dakika


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