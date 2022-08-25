BM Komiseri Bachelet, Çin'deki Uygur Türklerine dair raporun üzerinde çalıştıklarını açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki hak ihlallerine dair rapor üzerinde çalıştıklarını ve görevi bitmeden raporu açıklayacağını söyledi.

Görevinin sonlanacağı 31 Ağustos'tan önce son basın toplantısını düzenleyen Bachelet, uzun süredir beklenen Çin'in Tibet ve Uygur bölgelerindeki hak ihlallerine dair raporuna ilişkin soruları cevapladı.

Bachelet, raporu hangi tarihte açıklayacağı sorusuna "Rapor üzerinde çalışıyoruz. Görevim bitmeden önce raporu açıklamak istiyorum, elimizden geleni yapıyoruz." cevabını verdi.

Raporun açıklama tarihinin gecikmesine ilişkin Bachelet, "İncelediğimiz ülkeden içeriğe dair katkı ve tavsiyeler bekliyoruz. Her ülke için süreç aynı şekilde işliyor." açıklamasında bulundu.

40 ülke, raporun yayımlanmaması için mektup yolladı

Bachelet, raporun içeriğine dair soruyu ise "Sincan'daki yetkililerle yaptığım görüşmede insan hakları ihlalleri ve keyfi tutuklamalara ilişkin haberlerden ötürü endişelerimi dile getirdim. Raporda Uygurlar ve Sincan'daki Müslüman azınlığa yönelik hak ihlalleri derinlemesine incelenmiştir." şeklinde cevaplandırdı.

Çin hükümetinin raporun yayımlanmaması için kendisine baskı yaptığı iddialarının doğru olmadığını yineleyen Bachelet, şimdiye kadar "raporu yayımlamaması için 40 ülkeden mektup aldığı" bilgisini paylaştı.

Komiserliğin Çin'in hak ihlallerine dair raporu ne zaman açıklayacağına dair AA muhabirinin sorusuna yanıt veren Komiserlik Sözcüsü Jeremy Laurence, "Bachelet'in görevini bitireceği tarihten önce raporun açıklanacağını" belirtmişti.

Rapor, Aralık 2021'den bu yana açıklanmıyor

Komiserlikten 10 Aralık 2021'de yapılan açıklamada, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Çin'in uygulamalarına ilişkin raporun haftalar içinde açıklanacağı duyurulmuştu.

Açıklamanın ardından aylar geçmesine rağmen raporun yayımlanmaması, Uygur Türkleri başta olmak üzere uluslararası hak gruplarından tepki görmüştü.

23-28 Mayıs'ta Çin'e giden ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni de ziyaret eden Bachelet, ziyaretin ardından Çin'in başkenti Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, raporun ne zaman açıklanacağına ilişkin bilgi vermekten kaçınmıştı.

Çevrim içi ortamda düzenlenen basın toplantısına BM'ye akredite gazetecilerin internet yoluyla katılımına izin verilmemesi de tepkileri çekmişti.