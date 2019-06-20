Son Dakika Haberleri: BM Komiseri Venezuela'da Maduro ve Guaido ile görüşecek
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BM Komiseri Venezuela'da Maduro ve Guaido ile görüşecek

41 dakika önce

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, ilk kez gittiği Venezuela'da, Devlet Başkanı Maduro ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido ile görüşmelerde bulunacak.

BM Komiseri Venezuela'da Maduro ve Guaido ile görüşecek, System.String[]
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, ilk kez gittiği Venezuela'da, Devlet Başkanı Maduro ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido ile görüşmelerde bulunacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:28 
Birleşmiş Milletler, Venezuela, Ekonomi
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