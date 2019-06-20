BM Komiseri Venezuela'da Maduro ve Guaido ile görüşecek
41 dakika önce
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, ilk kez gittiği Venezuela'da, Devlet Başkanı Maduro ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido ile görüşmelerde bulunacak.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:28
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, ilk kez gittiği Venezuela
'da, Devlet Başkanı Maduro ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido ile görüşmelerde bulunacak.
BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı rapor kan dondurdu
DenizBank, QNB Finansbank ve TEB, tek ATM'de birleşti
Hobi olarak başladığı Japon eriğinden 120 ton ürün elde etti
Pancar avansları ödemelerine yarın başlanacak