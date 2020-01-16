BM Komisyonundan "Suriye" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM Komisyonundan 'Suriye' açıklaması - Son Dakika

BM Komisyonundan "Suriye" açıklaması

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Sergio Pinheiro ve komisyon üyeleri Hanny Megally ile Karen Koning Abuzayd, BM Cenevre Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Sergio Pinheiro ve komisyon üyeleri Hanny Megally ile Karen Koning Abuzayd, BM Cenevre Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

BM Komisyonundan Suriye açıklaması

Birleşmiş Milletler, Cenevre, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:28 Kaynak: AA
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