BM Komisyonundan "Suriye" açıklaması
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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Sergio Pinheiro ve komisyon üyeleri Hanny Megally ile Karen Koning Abuzayd, BM Cenevre Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:28 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Sergio Pinheiro ve komisyon üyeleri Hanny Megally ile Karen Koning Abuzayd, BM Cenevre Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
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