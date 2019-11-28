Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde silahlı isyancı grupların düzenlediği saldırıda Ebolayla mücadele eden sağlık çalışanlarının öldüğünü açıkladı.



Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Biakato Mines ve Mangina bölgelerinde silahlı isyancı grupların düzenlediği saldırı sonucu ebola virüsüyle mücadele için bölgede çalışan sağlık çalışanlarının öldüğünü ve yaralandığını duyurdu. En büyük korkularının gerçekleştiğini ve üzüntülü duyduklarını belirten Ghebreyesus, diğer bölgelerde çalışan sağlık ekiplerinin güvenliğini sağlamaya odaklanacaklarını açıkladı.



Ayrılıkçı Mai-Mai isyancıları tarafından Biakato Mines bölgesinde bir gece içerisinde Birleşmiş Milletler üssüne düzenlenen saldırıda 3 sağlık çalışanının öldüğü belirtiliyor. Sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen ilk saldırının olmadığı belirtilirken Kongo güvenlik güçlerinin 1 isyancının öldürüldüğü 2 isyancının yakalandığı belirtildi.



Güvenlik durumunun kötüleştiği Beni kentinde Ebola virüsü için mücadele eden 49 sağlık çalışanının tahliye edildiği, 71'inin bölgede bırakılarak görevlerine devam ettiği aktarıldı.



Sağlık çalışanları görevlerindeki herhangi bir aksamanın Ebola'yı kontrol altında tutma çalışmalarına zarar verdiğini belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü, Pazartesi günü Beni kentinde virüse karşı kimsenin aşılanmadığını belirtti.



WHO, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Beni kentinin Oicha bölgesinde ise geçtiğimiz Çarşamba günü ayrılıkçı grupların düzenlediği saldırı sonucu 19 sivilin öldürüldüğünü belirtti. - KİNŞASA