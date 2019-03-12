Son Dakika Haberleri: Bm: Kongo'da Kabile Savaşlarında 535 İnsan Öldürüldü

Bm: Kongo'da Kabile Savaşlarında 535 İnsan Öldürüldü

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), Demokratik Kongo Cumhuriyetinde iki etnik grup arasında yaşanan çatışmalarda 535 insanın öldürüldüğünü açıkladı.

Bm: Kongo'da Kabile Savaşlarında 535 İnsan Öldürüldü, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM), Demokratik Kongo Cumhuriyetinde iki etnik grup arasında yaşanan çatışmalarda 535 insanın öldürüldüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, geçtiğimiz aralık ayında Demokratik Kongo Cumhuriyetinde yaşanan çatışmalar hakkında açılan soruşturmanın sonuçlarını açıkladı. Sözcü Shamdasani, Banunu ve Batende kabileleri arasında yaşanan çatışmalarda insan haklarının ihlal edildiğini duyurdu. Shamdasani, ülkenin batısında iki etnik grup arasında çıkan çatışmalarda 3 günde en az 535 kadın, çocuk ve erkeğin öldüğünü tespit ettiğini söyledi.

Katliamın tam olarak kimler tarafından yapıldığı hakkında bir delilin bulunmadığını söyleyen Shamdasani, "Olağanüstü hızlı ve şiddetli olan çatışmalardan sivillerin kaçması için çok az zamanı vardı" dedi.

BM araştırmacılarının saldırıya uğramış iki köyün etrafında 59 tane toplu mezar bulduğunu ve bu sayının artabileceği kaydedilirken, ibadethaneler, okullar ve sağlık ocakları dahil yüzlerce binanın zarar gördüğü bildirildi. - KİNŞASA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:12 Kaynak: İHA

Kongo, Birleşmiş Milletler, Güncel
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