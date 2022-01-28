BM konvoyu Kolombiya'da silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) konvoyuna Kolombiya'nın güneyinde silahlı saldırı düzenlendi.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose del Guaviare kentine giderken yolda silahlı saldırıya uğrayan BM görevlileri yara almadan kurtuldu.

Başkanlık İstikrar ve Konsolidasyon Danışmanı Emilio Archila açıklamasında, "Birleşmiş Milletler Doğrulama Misyonu ve insan hakları örgütü OCHA'nın araçlarına yapılan saldırı kesinlikle cezalandırılmalıdır. Neyse ki tüm üyeler zarar görmeden kurtuldu." ifadesini kullandı.

Yetkililer, saldırının detaylarına ilişkin henüz açıklama yapmazken olaydan silah bırakmayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) sorumlu tutuldu.

Başsavcılık saldırının sorumlularıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bölgede yasa dışı madencilik ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunan çok sayıda silahlı grubun olduğu biliniyor.

FARC yarım yüzyılın ardından silah bırakmıştı

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de elindeki son silahı da Birleşmiş Milletler'e (BM) törenle teslim etmişti.