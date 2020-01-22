BM Koordinatörü Mladenov'dan İsrail'e "ilhak" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM Koordinatörü Mladenov'dan İsrail'e 'ilhak' uyarısı - Son Dakika

BM Koordinatörü Mladenov'dan İsrail'e "ilhak" uyarısı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan "C bölgesi"nin tamamının veya bir kısmının "İsrail'e ilhakı" halinde Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözüm ihtimaline büyük darbe vurulacağını belirtti.

BM Koordinatörü Mladenov'dan İsrail'e

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan "C bölgesi"nin tamamının veya bir kısmının " İsrail'e ilhakı" halinde Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözüm ihtimaline büyük darbe vurulacağını belirtti.

Mladenov, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, İsrailli siyasetçilerin Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni "ilhak etme" vadine yönelik uyarılarda bulundu.

Mesajında Mladenov, "Batı Şeria'daki C bölgesinin bir kısmı veya tamamının ilhakı Filistin ile İsrail arasındaki müzakerelerin canlanması, bölgesel barışın ilerlemesi ve iki devletli çözümün özüne büyük darbe vurur." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede 17 Eylül 2019'da yapılan erken seçimlerden önce Ürdün Vadisi'nin yanı sıra Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak etme" vadinde bulunmuştu.

Eylüldeki seçimleri önde tamamlayan Mavi-Beyaz İttifakı lideri Beny Gantz da dün Ürdün Vadisi'ne giderek 2 Mart'ta yapılacak seçimleri kazanması halinde bölgeyi "İsrail'e ilhak edeceğini" söylemişti.

Başbakan Netanyahu da dün akşam başlattığı seçim kampanyasında Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" vadini yinelemişti.

Batı Şeria'daki "C bölgesi"

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtiyor.

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Kadıoğlu, kürsüde kalp spazmı geçirdi
BM açıkladı: Suudi Prens, Bezos'un telefonunun hacklenmesine karışmış olabilir Macron, İsrail polisi ile tartıştı: Kurallara saygı gösterin ve dışarı çıkın Manisa'daki deprem sonrası Akhisar Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 22:55:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BM Koordinatörü Mladenov'dan İsrail'e "ilhak" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]