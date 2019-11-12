Son Dakika Haberleri: BM Koordinatörü Mladenov: "Gazze'nin siyasi çözüme ihtiyacı var"
Son Dakika Güncel BM Koordinatörü Mladenov: 'Gazze'nin siyasi çözüme ihtiyacı var'

BM Koordinatörü Mladenov: "Gazze'nin siyasi çözüme ihtiyacı var"

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Gazze'nin birlik ve güvenliği sağlayacak siyasi çözüme ihtiyaç duyduğunu belirtti.

BM Koordinatörü Mladenov:

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Gazze'nin birlik ve güvenliği sağlayacak siyasi çözüme ihtiyaç duyduğunu belirtti.

BM yetkilisi Mladenov, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Hollanda tarafından finanse edilen güneş enerjisinden elektrik üretimi projesi kapsamında, Gazze'de 70 çiftliğe güneş paneli dağıtıldığını aktardı.

Mladenov ayrıca güneş paneli kurulan bir çiftliği ziyaretine ilişkin fotoğrafları da hesabında paylaştı.

Paylaşımında acil yardımların Gazze'deki gerginliğin tırmanmasına engel olabileceğini ifade eden Mladenov, Gazze'nin birlik ve güvenliği sağlayacak siyasi çözüme ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler, Orta Doğu, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:08 Kaynak: AA
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