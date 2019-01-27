Son Dakika Haberleri: BM Koordinatöründen El-Muğir Saldırısına Tepki

BM Koordinatöründen El-Muğir Saldırısına Tepki

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, Batı Şeria'nın El-Muğir beldesinde bir Filistinlinin şehit olmasına yol açan Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği saldırının şoke edici ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

BM Koordinatöründen El-Muğir Saldırısına Tepki, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, Batı Şeria'nın El-Muğir beldesinde bir Filistinlinin şehit olmasına yol açan Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği saldırının şoke edici ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

Twitter'daki resmi hesabından açıklama yapan Mladenov, El-Muğir beldesi saldırısından Yahudi yerleşimcilerin sorumlu tutulmasını istedi.

Saldırının şoke edici ve kabul edilemez olduğunun altını çizen Mladenov " İsrail, yerleşimcilerin şiddetine son vermeli ve sorumluları adalete teslim etmelidir." ifadesini kullandı.

Mladenov, herkesin şiddeti kınaması ve teröre karşı durması gerektiğini vurguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki El-Muğir beldesinde dün Yahudi yerleşimcilerden oluşan bir çete, Filistinlilere gerçek mermilerle saldırmış, bu terör saldırısında bir Filistinli şehit olmuş, 20 Filistinli yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:22 Kaynak: AA

Batı Şeria, Birleşmiş Milletler, El Muğir, Dünya, Güncel
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