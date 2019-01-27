BM Koordinatöründen El-Muğir Saldırısına Tepki

Birleşmiş Milletler
(BM
) Orta Doğu
Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov
, Batı Şeria
'nın El-Muğir beldesinde bir Filistinlinin şehit olmasına yol açan Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği saldırının şoke edici ve kabul edilemez olduğunu belirtti. Twitter
'daki resmi hesabından açıklama yapan Mladenov, El-Muğir beldesi saldırısından Yahudi yerleşimcilerin sorumlu tutulmasını istedi.
Saldırının şoke edici ve kabul edilemez olduğunun altını çizen Mladenov " İsrail
, yerleşimcilerin şiddetine son vermeli ve sorumluları adalete teslim etmelidir." ifadesini kullandı.
Mladenov, herkesin şiddeti kınaması ve teröre karşı durması gerektiğini vurguladı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah
kenti yakınlarındaki El-Muğir beldesinde dün Yahudi yerleşimcilerden oluşan bir çete, Filistinlilere gerçek mermilerle saldırmış, bu terör saldırısında bir Filistinli şehit olmuş, 20 Filistinli yaralanmıştı.