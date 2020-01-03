BM, Körfez'deki gerginlikten endişeli - Son Dakika
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BM, Körfez'deki gerginlikten endişeli

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili isim vermeden bir açıklama yayımladı.

BM, Körfez'deki gerginlikten endişeli, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili isim vermeden bir açıklama yayımladı.

Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Antonia Guterres'in sürekli olarak Körfez bölgesinde gerginliğin azaltılmasını savunduğu belirtildi.

Açıklamada, Guterres'in körfezdeki son gerginlikten ciddi şekilde endişelendiği vurgulanarak, "Bu, liderlerin azami derecede kendilerini frenlemeleri gereken bir zamandır. Dünya, Körfez'de bir savaşı daha kaldıramaz." ifadelerine yer verildi.

- ABD'nin İranlı komutanı öldürmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söyledi.

Ülkede, 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurdu.

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:30 Kaynak: AA
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