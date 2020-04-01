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BM: Koronavirüs tedarik zincirini etkiliyor, dünya genelinde gıda sıkıntısı yaşanabilir
6 saat önce
Uluslararası Ticaret Örgütü ve Birleşmiş Milletler, koronavirüs nedeniyle dünya genelinde gıda sıkıntısı yaşanabileceğini duyurdu.
Uluslararası Ticaret Örgütü ve Birleşmiş Milletler, koronavirüs nedeniyle dünya genelinde gıda sıkıntısı yaşanabileceğini duyurdu.
Yapılan ortak yazılı açıklamada, "Gıdaların bulunabilirliğine yönelik belirsizlikler ihracat konusunda kısıtlama dalgasını tetikleyebilir. Bu durum dünya genelinde gıda sıkıntısına yol açabilir." ifadeleri yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:14
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