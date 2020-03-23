BM, Kovid-19 ile mücadelede dünyanın en savunmasız savaş bölgelerinde insani yardım koridorları... - Son Dakika

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BM, Kovid-19 ile mücadelede dünyanın en savunmasız savaş bölgelerinde insani yardım koridorları...
6 saat önce
BM, Kovid-19 ile mücadelede dünyanın en savunmasız savaş bölgelerinde insani yardım koridorları oluşturulabilmesi için küresel ateşkes çağrısı yaptı.
BM, Kovid-19 ile mücadelede dünyanın en savunmasız savaş bölgelerinde insani yardım koridorları oluşturulabilmesi için küresel ateşkes çağrısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:20 Kaynak: AA
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