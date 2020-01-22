BM: Küresel ısınmadan dolayı milyonlarca insan evini terk etmek zorunda kalabilir - Son Dakika
Son Dakika Dünya BM: Küresel ısınmadan dolayı milyonlarca insan evini terk etmek zorunda kalabilir - Son Dakika Dünya

BM: Küresel ısınmadan dolayı milyonlarca insan evini terk etmek zorunda kalabilir

7 saat önce

BM, küresel ısınmanın milyonlarca insanın evini terk etmesine yol açabileceği uyarısında bulundu

BM: Küresel ısınmadan dolayı milyonlarca insan evini terk etmek zorunda kalabilir, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) küresel ısınmanın milyonlarca insanın evini terk etmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.


BM Mülteciler Örgütü Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda basına yaptığı açıklamada, BM'nin konu ile ilgili son kararının, küresel iklim değişikliği yüzünden evlerini terk edenlerin de uluslararası korunmaya alınması ve bu konuda hükümetlerin gerekli düzenlemeleri yapmaları zorunluluğunu ortaya koyduğunu söyledi.

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Birleşmiş Milletler, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:47 
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