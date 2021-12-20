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BM: Küresel mal ticareti 3'üncü çeyrekte düştü, Omicron varyantı riskleri artırdı - Son Dakika

BM: Küresel mal ticareti 3'üncü çeyrekte düştü, Omicron varyantı riskleri artırdı

20.12.2021 16:26
BM: Küresel mal ticareti 3'üncü çeyrekte düştü, Omicron varyantı riskleri artırdı

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), küresel mal ticaretinin, tedarik zinciri kesintileri, üretim için ara mal kıtlığı ve artan Kovid-19 vakalarının etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde 2020'nin aynı çeyreğine göre yüzde 0,8 düştüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), küresel mal ticaretinin, tedarik zinciri kesintileri, üretim için ara mal kıtlığı ve artan Kovid-19 vakalarının etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde 2020'nin aynı çeyreğine göre yüzde 0,8 düştüğünü bildirdi.

UNCTAD, 2021'in üçüncü çeyreğine ilişkin küresel mal ticaret verileri raporunu açıkladı. Buna göre, küresel mal ticaret hacmi 4 çeyrektir güçlü bir şekilde büyümesinin ardından üçüncü çeyrekte yüzde 0,8 azaldı.

Küresel mal ticaretinin, üçüncü çeyrekte "tedarik zinciri kesintileri, üretim için ara mal kıtlığı ve artan Kovid-19 vakalarının" etkisiyle düştüğü vurgulanan raporda, Kovid-19'un endişeye neden olan Omicron varyantının ortaya çıkmasının küresel ticaret için 2021 yılı büyüme oranını aşağı çekme riskini artırdığı belirtildi.

Raporda, "Ayrıca, DTÖ'nün Mal Ticareti Barometresi 2021'in son aylarında ticaret büyümesinde bir ivme kaybı sinyali vermiş olsa da hala büyüme trendini koruyor. Bununla birlikte, Kovid-19'un Omicron varyantının ortaya çıkması, riskler dengesini aşağı yöne çevirmiş ve daha olumsuz bir sonuç olasılığını artırmış görünmektedir." ifadesine yer verildi.

DTÖ, küresel mal ticaretinin bu yıl için yüzde 10,8 ve gelecek yıl da yüzde 4,7 büyümesini bekliyor.

Dünya Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler, Ticaret, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Küresel mal ticareti 3'üncü çeyrekte düştü, Omicron varyantı riskleri artırdı - Son Dakika


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