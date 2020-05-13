BM kurumlarından Teknolojiye Erişim Ortaklığı

Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası, BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte Teknolojiye Erişim Ortaklığı'nı (TAP) bugün başlattı.

BM'den yapılan açıklamada, "Ortaklık, gelişmekte olan ülkelerin COVID-19 ile mücadelelerini güçlendirmek ve hayat kurtaran sağlık teknolojilerine erişimini arttırmayı amaçlayan eşgüdümlü bir yaklaşımın parçasıdır" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Küresel salgının ortasında kişisel koruyucu ekipman, tıbbi cihaz ve tanı ihtiyacı katlanarak artarken, kısıtlı kaynaklara sahip ülkeler Covid-19 ile etkili şekilde müdahelelerini artırmak için ihtiyaç duydukları araçları genellikle ya alamıyor ya da üretemiyorlar.

"Teknik uzmanlığa, eğitime ve düzenleyici çerçeveye erişim sağlanamaması, bu bölgelerde, özellikle solunum cihazı gibi daha karmaşık ürünler başta olmak üzere, gerekli ekipmanın yerel üretimini de kısıtlıyor."

BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed, "Hayat kurtarmak ve sürdürülebilir bir geleceği güvence altına almak için küresel toplumun şimdi her zamankinden daha fazla birleşmeye ihtiyacı var. Gençlik için fırsatlar konusuna geldiğimizde, eşitsizlikler teknolojik ve dijital ayrışmayı şiddetlendiriyor; bu gençlerin geride kalmaları tehdidiniyaratan bir ayrışma yaratıyor. Ortaklıklar aracılığıyla gerekli teknolojilere erişimin arttırılması, Birleşmiş Milletlerin COVID-19'a sağlık, insani ve sosyo eknomik alanda müdahelelerinin ayrılmaz bir bileşeni" dedi.

BM Teknoloji Bankası Genel Direktörü Joshua Setipa, "Hayat kurtaran teknolojilere erişim olmadan, birçok gelişmekte olan ülke COVID-19'un potansiyel olarak yıkıcı etkisi için hazırlıksız" olduğunu söylemekte ve "Gelişmekte olan ülkelerin bu teknolojileri kendileri üretmelerini sağlayarak, onları iyileşme yoluna koymaya yardımcı olabiliriz" diye ekledi.

TAP'ın temel işlevleri şunları içerecek:

? Ürün Bilgileri- Kapasiteyi artırmak için gerekli üretim ve tasarım spesifikasyonları, teknik bilgi ve bilgilerden oluşan dijital bir veri bankası.

? Teknik Yönlendirme - Üreticilerin, pazar dinamikleri ve düzenlemelerleilgili bilgiler de dahil olmak üzere üretimi artırmaya çalışırken karşılaşabilecekleri sorunları gidermelerine yardımcı olmak üzere teknik destek .

? Ortaklıklar - Uzmanlık, ihtiyaç ve kapasiteye göre şirketleri birbiriyle eşleştirmek için bir platform.