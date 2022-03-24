Bm: Kuzey Afrika'daki Kuraklık Son 40 Yılın En Kötüsü Olarak Tehdit Oluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bm: Kuzey Afrika'daki Kuraklık Son 40 Yılın En Kötüsü Olarak Tehdit Oluşturuyor

24.03.2022 12:48
Bm: Kuzey Afrika'daki Kuraklık Son 40 Yılın En Kötüsü Olarak Tehdit Oluşturuyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Mart (Xinhua) — BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), "Etiyopya, Kenya ve Somali'deki insanlar art arda üç az yağışlı mevsime katlandı" dedi ve "En son tahminler, Mart-Mayıs arasındaki yağışların ortalamalar seviyesinde veya altında kalabileceğini gösteriyor" diye ekledi. Ofisten yapılan açıklamada, yağışların az olması halinde, kuraklığın, son 40 yıldır Afrika Boynuzu'nda yaşanan iklim […]

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Mart (Xinhua) — BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), " Etiyopya, Kenya ve Somali'deki insanlar art arda üç az yağışlı mevsime katlandı" dedi ve "En son tahminler, Mart-Mayıs arasındaki yağışların ortalamalar seviyesinde veya altında kalabileceğini gösteriyor" diye ekledi. Ofisten yapılan açıklamada, yağışların az olması halinde, kuraklığın, son 40 yıldır Afrika Boynuzu'nda yaşanan iklim kaynaklı en kötü acil durumlardan biri haline gelme riski olacağı belirtilirken, bölgedeki şiddetli kuraklık sebebiyle milyonlarca insanın ciddi bir şekilde su kıtlığıyla karşı karşıya olacağı ve aç kalacağı ifade edildi.

OCHA, bölgedeki kuruyan su kaynaklarının insanları su bulmak için uzun mesafeler yürümeye zorladığını belirtti. Azalan kaynaklar üzerindeki çatışma, çocuklara ve kadınlara yönelik şiddet ve istismar riskini de artırıyor. Ofis, su kıtlığı nedeniyle gıda güvensizliğinin rekor seviyede olduğunu kaydetti. Etiyopya, Kenya ve Somali'de 13,1 milyon ile 14,1 milyon arasında kişi her gün masaya yemek koymak için mücadele veriyor. Ofis, "Uzun süreli kuraklık, 2022 yılında bu üç ülkede 5,7 milyondan fazla çocuğun akut olarak yetersiz beslenmesine, bunların 1,7 milyonunun ciddi şekilde yetersiz beslenmesine neden olacak" dedi ve "İnsani yardım ortakları müdahaleyi artırıyor.

Somali'de 1,6 milyon, Etiyopya'da 2,7 milyondan fazla ve Kenya'da 830 binden fazla kişiye yardım edildi" diye ekledi. Ofis ve insani yardım ortaklarının bu sene üç ülkede yaklaşık 30 milyon kişiye hayat kurtaran yardım ve koruma sağlamak için 4,4 milyar ABD dolarına ihtiyacı var ancak finansman yetersiz kalıyor. OCHA, uluslararası toplumu Afrika Boynuzu'ndaki kuraklığa müdahale eden kuruluşlara desteği acilen artırmaya çağırıyor.

YORUMLAR
500
UNSOM, Somali'deki havalimanı saldırısını kınadı UNSOM, Somali'deki havalimanı saldırısını kınadı Son dakika haber... BM'den 'Rusya-Ukrayna savaşı Ortadoğu ve Afrika'da gıda krizine neden olabilir' uyarısı Son dakika haber... BM'den 'Rusya-Ukrayna savaşı Ortadoğu ve Afrika'da gıda krizine neden olabilir' uyarısı

Birleşmiş Milletler, Afrika, Somali, Kenya, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Bm: Kuzey Afrika'daki Kuraklık Son 40 Yılın En Kötüsü Olarak Tehdit Oluşturuyor - Son Dakika


Son Dakika
13:08 Arayı düzelttiler! Erdoğan'ın NATO zirvesinde yaptığı ilk görüşme Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la oldu
12:59 İBB ile Bakanlık arasında zam tartışması! İBB akaryakıt zamlarını işaret ediyor, Bakanlık 'çok yüksek zam isteniyor' diyor!
12:53 Belediye bütçesinden 1 kuruş harcamadan 30 milyonluk tesis kurdular!
12:51 NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan ve Biden ayaküstü konuştu!
12:50 AK Partili Bilen ile TİP'li Kadıgil arasında "edepsiz-haddini bil" kavgası!
12:46 Elif Çakal'ın ölümüyle suçlanan arkadaşı: Eve gidecek sandık, uçuruma gitti
12:32 Komşusunu gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı! Pompalı tüfekle öldürüldü
12:29 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu nerede? 12 gündür haber alınamıyor
12:24 TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan kritik açıklamalar geldi: İlk çeyrek büyüme rakamları güçlü gelecek!
11:46 Kılıçdaroğlu'ndan "6 benzemez" tespitine yanıt: 6'mız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 13:22:40. #1.13#
SON DAKİKA: Bm: Kuzey Afrika'daki Kuraklık Son 40 Yılın En Kötüsü Olarak Tehdit Oluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement