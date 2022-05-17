BM, Kuzey Kore'deki Kovid-19 tedbirlerinin insan haklarına olumsuz etkisinden endişeli - Son Dakika
Üye Girişi

BM, Kuzey Kore'deki Kovid-19 tedbirlerinin insan haklarına olumsuz etkisinden endişeli

17.05.2022 18:03
BM, Kuzey Kore'deki Kovid-19 tedbirlerinin insan haklarına olumsuz etkisinden endişeli

Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kore'de Kovid-19'un ilk dalgasının yayılabileceği ve hükümetin salgına karşı uyguladığı tedbirlerin ülkedeki insani durumu kötüye götürebileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kore'de Kovid-19'un ilk dalgasının yayılabileceği ve hükümetin salgına karşı uyguladığı tedbirlerin ülkedeki insani durumu kötüye götürebileceği uyarısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, BM Cenevre Ofisi'ndeki haftalık basın toplantısında, Kuzey Kore'de geçen haftadan bu yana etkili olan salgına dair değerlendirmelerde bulundu.

Throssell, salgının ilk dalgası nedeniyle Kuzey Kore hükümetinin sert tedbirler uygulayarak gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlara erişimi kısıtlamasından endişe duyduğunu belirterek, "Aşılamanın yapılmadığı bir ortamda salgının yayılması, ülkedeki insan hakları durumu açısından yıkıcı niteliğe bürünebilir." dedi.

Kuzey Kore Merkez Haber Ajansına göre 16 Mayıs itibarıyla 56 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisini aktaran Throssell, Pyongyang yönetimine, "Kovid-19 tedbirlerini orantılı, zamanlı, gereklilik esaslı ve uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde uygulama" çağrısında bulundu.

Throssell, "Test ve temel tıbbi malzeme gibi imkanların eksik olduğu Kuzey Kore'nin sağlık altyapısı, bu tür bir krizle baş edebilmek için oldukça sınırlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 nedeniyle 2020'den bu yana sınırların kapatılıp ülke genelinde internet erişiminin sınırlandığı Kuzey Kore'de ilk vakalar 12 Mayıs'ta görülmüştü.

Vakaların ardından Kuzey Kore yönetimi ülke genelinde "katı ulusal acil durum" ilan etmişti.

YORUMLAR
500
Kuzey Kore'de Covid-19 vakalarının sayısı artıyor Kuzey Kore'de Covid-19 vakalarının sayısı artıyor Kuzey Kore'de Covid alarmı: 1 milyondan fazla kişi koronavirüse yakalanmış olabilir Kuzey Kore'de Covid alarmı: 1 milyondan fazla kişi koronavirüse yakalanmış olabilir
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, İnsan Hakları, Kuzey Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Kuzey Kore'deki Kovid-19 tedbirlerinin insan haklarına olumsuz etkisinden endişeli - Son Dakika


Son Dakika
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:49 Erdoğan'dan Abu Dabi'ye taziye ziyareti! Yeni devlet başkanını sarılarak teselli etti
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:18:11. #1.13#
SON DAKİKA: BM, Kuzey Kore'deki Kovid-19 tedbirlerinin insan haklarına olumsuz etkisinden endişeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement