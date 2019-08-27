Son Dakika Haberleri: BM, Libya açıklarında bir teknenin batması sonucu kaybolan 40 kişinin hayatından endişeli
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BM, Libya açıklarında bir teknenin batması sonucu kaybolan 40 kişinin hayatından endişeli

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Temsilciliği (BMMYT), Libya açıklarında bir göçmen teknesinin batması sonucu en az 40 kişinin kayıp ya da ölmüş olabileceğini açıkladı.

BM, Libya açıklarında bir teknenin batması sonucu kaybolan 40 kişinin hayatından endişeli, System.String[]

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Temsilciliği (BMMYT), Libya açıklarında bir göçmen teknesinin batması sonucu kaybolan en az 40 kişinin hayatlarından endişe ettiklerini açıkladı.


BMMYT Sözcüsü Charlie Yaxley, yaklaşık 40 kişinin kayıp ya da hayatını kaybetmiş olabileceğini belirterek, yaklaşık 60 kişinin kurtarıldığını söyledi.

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Birleşmiş Milletler, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:30 
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