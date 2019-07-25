Son Dakika Haberleri: BM: Libya açıklarında göçmenleri taşıyan gemi battı, 150 kişi ölmüş olabilir
BBC
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BM: Libya açıklarında göçmenleri taşıyan gemi battı, 150 kişi ölmüş olabilir

10 dakika önce

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, balıkçıların batan gemideki yaklaşık 150 kişiyi ise kurtardıklarını ve bu kişilerin Libya'ya gönderildiklerini açıkladı.

BM: Libya açıklarında göçmenleri taşıyan gemi battı, 150 kişi ölmüş olabilir, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, göçmenleri taşıyan bir geminin bugün Libya açıklarında battığını açıkladı.

Açıklamada, 150 kişinin ölmüş olabileceği, balıkçıların gemideki yine yaklaşık 150 kişiyi kurtardığı ve bu kişilerin Libya'ya gönderildikleri belirtildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Charlie Yaxley, sayıların doğrulanması halinde, bunun Akdeniz'de 2019'da meydana gelen en büyük göçmen kazası olabileceğini söyledi.

Libya Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada ise en az 116 göçmenin kaybolduğu, 132 kişinin ise kurtarıldığı duyuruldu.

'Yeniden Libya'ya göndermeyin'

Libya, son yıllarda göçmenlerin riskli deniz yolculuklarıyla Avrupa'ya ulaşmak için kullandıkları önemli bir güzergah konumunda.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ise Libya'dan yola çıktıktan sonra kaza geçiren ve kurtarılan göçmenlerin, "insanlık dışı şartlarda cezaevine atıldığı" gerekçesiyle, yeniden Libya'ya gönderilmemeleri çağrısı yapıyor.

Birleşmiş Milletler, Libya, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:46 
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