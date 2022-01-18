BM: Libya'da binlerce kişi yasa dışı tesislerde tutuluyor - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da 27 hapishane ve gözaltı merkezinde resmi olarak 12 binden fazla kişinin tutulduğunu ve binlercesinin de yasa dışı ve genellikle "insanlık dışı koşullarda silahlı gruplar tarafından kontrol edilen veya gizli tesislerde alıkonulduğunu" bildirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Associated Press tarafından elde edilen rapora göre, Libya'daki BM siyasi misyonunun, hükümet ve diğer gruplar tarafından işletilen tesislerde keyfi gözaltı, işkence, cinsel şiddet ve diğer uluslararası hukuk ihlallerini belgelemeye devam ettiğini vurguladı.

Libya makamları tarafından sağlanan resmi istatistiklerde yer almayan binlerce tutuklunun olduğunu belirten Guterres, Libya genelinde 27 hapishane ve gözaltı merkezinde resmi olarak 12 binden fazla kişinin tutulduğunu ve binlercesinin de yasa dışı ve genellikle "insanlık dışı koşullarda silahlı gruplar tarafından kontrol edilen veya gizli tesislerde alıkonulduğunu" kaydetti.

Guterres, BM Güvenlik Konseyine sunduğu raporda, "Libya'da göçmenlerin, mültecilerin ve sığınmacıların insan haklarının devam eden ihlallerinden büyük endişe duyuyorum." ifadesine yer verdi.

Guterres ayrıca, kadın ve erkek göçmenler ve mültecilerin, silahlı gruplar ve uluslararası insan tacirlerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığına bağlı Yasadışı Göçle Mücadele Müdürlüğü yetkilileri tarafından artan tecavüz, cinsel taciz ve insan ticareti riskleriyle karşı karşıya kaldığını aktardı.

Göçmen ve mülteciler keyfi gözaltılara maruz kalıyor

Libya, son yıllarda Afrika ve Orta Doğu'da savaştan ve yoksulluktan kaçarak Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenler için baskın geçiş noktası haline geldi.

Guterres, Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken kurtarılan veya engellenen ve Libya Sahil Güvenlik tarafından Libya'ya geri gönderilenler de dahil olmak üzere göçmen ve mültecilerin geniş çaplı keyfi gözaltılara maruz kaldığını ifade etti.

14 Aralık itibarıyla Sahil Güvenliğin 30 bin 990 göçmen ve mülteciyi durdurduğunu ve onları Libya'ya geri gönderdiğini belirten Guterres, bunun "2020'de geri dönen toplam kişi sayısının neredeyse üç katı" olduğunu vurguladı.

Ağustostan bu yana Çad, Mısır, Eritre, Etiyopya, Somali ve Sudan'dan gelen yüzlerce kişinin Libya'nın doğu ve güney sınırlarından sınır dışı edilmesini de eleştiren Guterres, toplu sınır dışı etmenin hemen yapılmasının pek çok sığınmacı ve göçmeni son derece savunmasız bıraktığını vurguladı.