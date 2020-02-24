BM, Libya'da savaşan tarafların ateşkes anlaşması üzerinde çalıştığını duyurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya BM, Libya'da savaşan tarafların ateşkes anlaşması üzerinde çalıştığını duyurdu - Son Dakika Dünya

BM, Libya'da savaşan tarafların ateşkes anlaşması üzerinde çalıştığını duyurdu

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Libya’da savaşan tarafların, sivillerin bölgelerine güvenli şekilde geri dönüşünü kolaylaştırmak için ateşkes anlaşması taslağı hazırladığını duyurdu.

BM, Libya'da savaşan tarafların ateşkes anlaşması üzerinde çalıştığını duyurdu, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Libya'da savaşan tarafların, sivillerin bölgelerine güvenli şekilde geri dönüşünü kolaylaştırmak için ateşkes anlaşması taslağı hazırladığını duyurdu.


BM, Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan, Cenevre'de düzenlenen 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının ikinci turunun sona erdiğini açıkladı. Komite toplantılarının mart ayında devam edeceği bildirildi.

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Birleşmiş Milletler, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 07:42 
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