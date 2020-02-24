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BM, Libya'da savaşan tarafların ateşkes anlaşması üzerinde çalıştığını duyurdu
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) Libya’da savaşan tarafların, sivillerin bölgelerine güvenli şekilde geri dönüşünü kolaylaştırmak için ateşkes anlaşması taslağı hazırladığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler (BM) Libya'da savaşan tarafların, sivillerin bölgelerine güvenli şekilde geri dönüşünü kolaylaştırmak için ateşkes anlaşması taslağı hazırladığını duyurdu.
BM, Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan, Cenevre'de düzenlenen 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının ikinci turunun sona erdiğini açıkladı. Komite toplantılarının mart ayında devam edeceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 07:42
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