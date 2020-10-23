Son dakika gündem: BM: "Libya'da tarihi ateşkes sağlandı" - Son Dakika

Son dakika gündem: BM: "Libya'da tarihi ateşkes sağlandı"

23.10.2020 13:39
Son dakika gündem: BM:

Son dakika haber: Birleşmiş Milletler (BM), Libya iç çatışmasında her iki tarafın da kalıcı bir ateşkes anlaşmasına vardığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Libya iç çatışmasında her iki tarafın da kalıcı bir ateşkes anlaşmasına vardığını açıkladı. BM anlaşmayı "tarihi bir başarı" olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir sosyal medya paylaşımı ile Libya'da uzun süredir devam eden iç çatışmada savaşan iki tarafın "Libya'nın tüm bölgelerinde kalıcı bir ateşkes" sağlamak için bir anlaşma imzaladığını söyledi. BM anlaşmayı "tarihi bir başarı" olarak nitelendirdi. Anlaşmanın imzalanmasının ardından önümüzdeki ay Tunus'ta siyasi görüşmelerin yapılması bekleniyor. İki taraf arasındaki müzakerelerde arabuluculuk yapan BM'nin Libya elçisi Stephanie Turco Williams, "Kalıcı bir ateşkes anlaşmasına giden yol genellikle uzun ve zordu" dedi ve anlaşmanın "Libyalıların çektiği acıları sona erdirme ve çatışma nedeniyle yerlerinden edilenlerin evlerine dönmelerine izin verme" konusundaki umudunu dile getirdi.

Öte yandan, Williams, Çarşamba günü yaptığı açıklamada ülkede hava ve kara yollarının açılması ve Libya'nın hayati petrol endüstrisinin bir kez daha faaliyete geçmesi için önlemler alınması konusunda anlaşmalar olduğunu söylemişti. Kuzey Afrika ülkesi Libya, Muammer Kaddafi'nin 2011'de NATO destekli bir ayaklanmada devrilmesi ve öldürülmesinden bu yana siyasi ve sosyal bir kaos içinde.

Libya, 2014'ten beri başkent Trablus'ta BM destekli bir hükümeti ülkenin doğusundaki rakip otoritelerle karşı karşıya getiren bir çatışma içerisindeydi. Çatışmayı çözmek için daha önceki birçok diplomatik çaba gibi, Cuma günkü anlaşma da uzun vadede Libya'nın siyasi ve mezhepsel manzarasının karmaşık yapısı nedeniyle uygulanamayabilir. Ancak BM, anlaşmanın "Libya'da barış ve istikrar için önemli bir dönüm noktası" olduğu görüşünde.

-İHA-

Son dakika gündem: BM: Libya'da tarihi ateşkes sağlandı

Birleşmiş Milletler, Ateşkes, Tunus, Libya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika gündem: BM: 'Libya'da tarihi ateşkes sağlandı' - Son Dakika


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