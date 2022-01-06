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BM Libya'daki geçiş sürecine desteğini yineledi - Son Dakika

BM Libya'daki geçiş sürecine desteğini yineledi

06.01.2022 11:43
BM Libya'daki geçiş sürecine desteğini yineledi

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, geçiş sürecinde Libya'nın yanında yer alacaklarını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, geçiş sürecinde Libya'nın yanında yer alacaklarını bildirdi.

Özel Temsilci Williams, başkent Trablus'ta Libyalı siyasi yetkililerle temaslarının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Siyasi parti temsilcilerinin 2,8 milyon Libyalının iradelerini seçimlerle ortaya koymasında istekli olduklarını kaydeden Williams, uzun süren geçiş döneminin seçim süreciyle sonuçlanması için BM'nin Libya halkının yanında duracağını yineledi.

Williams, Libya'da geçiş sürecinin adil gerçekleşmesi ve ulusal uzlaşıda ilerleme kaydedilmesi için daha çok çabaya ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

BM Özel Temsilcisi Williams, dün Libya Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih ile ülkede seçimlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili sunulan önerileri ele almıştı.

Tartışmalı seçimler

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimlerin daha önce planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamadığını bildiren Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesini önermişti.

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Birleşmiş Milletler, Twitter, Tripoli, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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