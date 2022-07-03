BM Genel Sekreteri Guterres'ten Libya çağrısı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Libya çağrısı

03.07.2022 15:27
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Libya çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'daki protestolar kapsamında itidal çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'daki protestolar kapsamında itidal çağrısında bulundu.

BM'den yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Genel Sekreter, 1 Temmuz'da Libya'nın Trablus, Tobruk ve Bingazi de dahil olmak üzere birçok kentinde düzenlenen gösterileri endişeyle takip ediyor. Barışçıl gösteri yapma hakkını tanıyarak, tüm protestocuları şiddet eylemlerinden kaçınmaya ve güvenlik güçlerini azami itina göstermeye çağırıyor. Genel Sekreter, tüm aktörleri istikrarı baltalayabilecek herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırıyor. Genel Sekreter, Libyalı aktörleri, bölünmeleri derinleştiren ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen siyasi çıkmazın üstesinden gelmek için bir araya gelme çağrısında bulunuyor."


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Kaynak: DHA

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