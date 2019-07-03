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BM: "Libya'daki saldırıda 44 göçmen öldü, 130 göçmen yaralandı"

23 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların göçmenlerin bulunduğu güvenlik merkezini hedef aldığı saldırıda 44 göçmenin öldüğünü, 130 göçmenin yaralandığını açıkladı.

BM:
Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların göçmenlerin bulunduğu güvenlik merkezini hedef aldığı saldırıda 44 göçmenin öldüğünü, 130 göçmenin yaralandığını açıkladı.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame, Hafter'e ait uçakların gece saatlerinde başkent Trablus'taki göçmenlerin bulunduğu güvenlik merkezine düzenlediği hava saldırısının bilançosunu açıkladı. Salame, saldırıda en az 44 göçmenin hayatını kaybettiğini, 130 göçmenin ise yaralandığını belirtti. Hafter'in saldırısını kınayan BM Temsilcisi Salame, bunun bir savaş suçu olduğunu belirtti.

General Halife Hafter'e bağlı güçler 4 Nisan'da Ulusal Mutabakat Hükümetinin kontrolündeki başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmıştı. - TRABLUS
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:20 Kaynak: İHA
Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Libya, 3. Sayfa
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