BM Libya Destek Misyonu, Libya'nın geçici yönetimi için adayların isimlerini açıkladı - Son Dakika

BM Libya Destek Misyonu, Libya'nın geçici yönetimi için adayların isimlerini açıkladı

30.01.2021 23:35
BM Libya Destek Misyonu, Libya'nın geçici yönetimi için adayların isimlerini açıkladı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), 24 Aralık'ta yapılacak seçimlere kadar Libya'yı yönetecek geçici birlik hükümetinin yönetimine aday olan isimlerin listesini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), 24 Aralık'ta yapılacak seçimlere kadar Libya'yı yönetecek geçici birlik hükümetinin yönetimine aday olan isimlerin listesini açıkladı.

UNSMIL'den yapılan açıklamaya göre, seçimlere kadar ülkeyi geçici olarak yönetecek yürütme otoritesini oluşturan Başkanlık Konseyi için 24, Başbakanlık için de 21 aday bulunuyor.

Geçici yürütme otoritesi, Başkanlık Konseyi (başkan ve iki yardımcısı) ve Başbakanlık makamlarından oluşuyor.

Başkanlık Konseyi üyeleri ve Başbakan olmak üzere 4 yöneticinin yer alacağı yeni geçici hükümete seçilecek isimler, BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun 75 üyesi tarafından 1-5 Şubat tarihlerinde Cenevre'de yapılacak oylamayla belirlenecek.

Başkanlık Konseyi adayları, Arapça alfabetik sırayla şu isimlerden oluşuyor:

1. Idris Süleyman Ahmed el-Kaid

2. Usame Cuveyli

3. Esad Muhammed Zhayyo

4. Halid el-Saih

5. Halid Ammar el-Mişri

6. Selame Ibrahim el-Guveyyil

7. Süleyman Avad

8. El-Şerif el-Vafi

9. Selahaddin en-Nemruş

10. Tarık Abdullah el-Aştar

11. Abdurahman Muhammed Ebu el-Kasım el-Belazi

12. Abdurrahim Ali Muhammed el-Şeybani

13. Abdullah Hüseyin el-Lafi

14. Abdulmecid Gays Seyf el-Nasr

15. Akile Salih

16. Ali Ebu el-Hucub

17. Ali Mahmud Buhayrallah

18. Ömar Mehdi Ebuşrida

19. Mecide Vefti

20. Muhammed el-Kammudi el-Hafi

21. Muhammed Hassan Süleyman el-Bergasi

22. Muhamad Menfi

23. Mustafa Abdülhamid Dallaf

24. Musa el-Koni

Başbakanlığa aday olanlar da Arapça alfabetik sırayla şöyle:

1. Amal Carray

2. Ahmed Ömer Ahmed Muaytik

3. Usame el-Seyd

4. İman Kişir

5. Cemal Ebubekir Ümran Ebugureyn

6. El-Hermeyn Muhammed el-Hermeyn

7. Halid Muhammed Abdullah Guveyl

8. Dau Abdullah Ebu Duveyha

9. Atıf Milud el-Hasiya

10. Abdulhamid Muhammed Dibeybe

11. Abdurrahim Muhtar el-Muntasır

12. Abdurrezzak Ahmed Abdulkadir

13. Osman Abdulcelil Muhammed

14. Fethullah Hüseyin Abdulkerim Muhammed

15. Fethi Ali Abdusselam Başağa

16. Fadıl el-Emin

17. Muhammed el-Ensari

18. Muhammed Abdullatif el-Muntasır

19. Muhammed Muin Mansur el-Kikhiya

20. Muftah Hamadi

21. Hişam Abdullah Ebu Şuveykat

Libya Destek Misyonu, Birleşmiş Milletler, UNSMIL, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Libya Destek Misyonu, Libya'nın geçici yönetimi için adayların isimlerini açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fransa kamusal alanda başörtüsü yasağı için harekete geçti CHP'li Muhittin Böcek'ten imalı tweet: Zamanını beklediklerim var Erdoğan'la görüşen SP'li Asiltürk'ten 'partiyi böldüğü' suçlamalarına sert sözler: Cevap vermeye tenezzül bile etmeyiz Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Sumudica, hakemin annesine küfür ettiği için atılmış olabilir Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili tutuklanan saygısızların ifadeleri ortaya çıktı: Ne yaptıysam sanat ve sevgi için yaptım Güney Amerika değil Türkiye! Torbacılar, bir kişiyi sokak ortasında kurşuna dizdi 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç
15 yaşındaki genç kız, evcil hayvan dükkanında 56 yaşındaki satıcının tacizine uğradı 15 yaşındaki genç kız, evcil hayvan dükkanında 56 yaşındaki satıcının tacizine uğradı         
23:54
Kabe fotoğrafını yere seren 2 kişi tutuklandı Kabe fotoğrafını yere seren 2 kişi tutuklandı         
23:05
Süleyman Soylu'nun LGBT tweeti, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Fransa'da engellendi Süleyman Soylu'nun LGBT tweeti, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Fransa'da engellendi         
22:30
Eleştiri oklarının hedefindeki Nilperi Şahinkaya: Dizi RTÜK'e şikayet edilmiş Eleştiri oklarının hedefindeki Nilperi Şahinkaya: Dizi RTÜK'e şikayet edilmiş         
21:35
Trump'ın iyileşmesinde gündeme gelmişti! Koronavirüse karşı monoklonal antikor umudu Trump'ın iyileşmesinde gündeme gelmişti! Koronavirüse karşı monoklonal antikor umudu         
21:27
Marsilya taraftarı tesisi basıp ortalığı ateşe verdi! Rennes karşılaşma ertelendi Marsilya taraftarı tesisi basıp ortalığı ateşe verdi! Rennes karşılaşma ertelendi         
20:26
PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor         
18:23
Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti         
15:39
Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı         
13:27
Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar         
12:32
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin         
12:17
Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor         
12:10
Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü         
11:18
Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak         
10:43
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2021 00:16:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BM Libya Destek Misyonu, Libya'nın geçici yönetimi için adayların isimlerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei