BM Libya Misyonu Temsilcisi'nden Siyasi Diyalog Forumu katılımcılarına "zaman" uyarısı - Son Dakika

BM Libya Misyonu Temsilcisi'nden Siyasi Diyalog Forumu katılımcılarına "zaman" uyarısı

02.12.2020 20:49
BM Libya Misyonu Temsilcisi'nden Siyasi Diyalog Forumu katılımcılarına

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, Libya'yı seçimlere hazırlayacak geçici yönetimi belirlemek için toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu katılımcılarını "zamanın aleyhlerine işlediğine" dair uyarılarda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, Libya'yı seçimlere hazırlayacak geçici yönetimi belirlemek için toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu katılımcılarını "zamanın aleyhlerine işlediğine" dair uyarılarda bulundu.

UNSMIL'den yapılan açıklamaya göre, Williams, BM öncülüğünde düzenlenen ve BM tarafından Libya'nın farklı kesimlerini temsilen seçilen 75 kişinin katıldığı Siyasi Diyalog Forumu'nun ikinci turunun üçüncü video konferans oturumunda konuştu.

Williams, ülkeyi 24 Aralık 2021'de düzenlenmesi planlanan seçimlere hazırlayacak geçici yönetimi belirlemek için toplanan oturumda, katılımcılara hitaben, "Daha önce de söylediğim gibi, zamanın sizin tarafınızda olmadığını hatırlatmak isterim. Hareketsizlik ve engellemenin size çok pahalıya mal olacağı gerçeği konusunda da sizi uyarmak isterim." dedi.

Katılımcıları "uyarmak istediği bazı noktalar olduğunu" kaydeden UNSMIL Temsilcisi, bu noktaları şöyle sıraladı:

"Şu anda ülkenizde, belirli bir bölgede değil ülkenizin her yerinde, 10 askeri üs var ve bu üsler bugün kısmen veya tamamen yabancı güçler tarafından yönetiliyor. Şu anda ülkenizde 20 bin yabancı güç ve/veya paralı asker var ve bu Libya egemenliğinin korkunç bir ihlalidir. Bu yabancıları burada misafir olarak görüyorsunuz, ama sizin evinizi işgal ediyorlar. Bu, silah ambargosunun da açık bir ihlalidir. Onların Libya'daki varlığı sizin çıkarınıza değil; onlar kendi çıkarları için Libya'da."

Williams, forum katılımcılarına "kendinize dikkat edin" diye seslenerek, "Şu anda ülkenizdeki yabancı varlığıyla ilgili ciddi bir kriz mevcut." dedi.

Konuşmasının büyük bölümünde katılımcılara, ülkedeki sosyoekonomik koşulların oldukça kötü olduğundan bahseden Williams, ülke genelinde elektrik krizi, yolsuzluk, kötü yönetim, dinarın satın alma gücünde keskin bir düşüş ve 1,3 milyon Libyalının insani yardıma muhtaç durumda olduğunu hatırlattı.

"İlerlemenin en iyi yolu siyasi diyalog"

Williams, derinleşen bu krizlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da eşlik ettiğini vurgulayarak, "Şu anda Libya'da yaklaşık 94 bin Kovid-19 vakanız var. Bu tahminlerin düşük olduğunu ve gerçek sayının daha yüksek olduğunu düşünüyoruz ancak ülkede korkunç bir test sıkıntısı var."

"İlerlemenin en iyi yolunun bu siyasi diyalogdan geçtiğine inanıyoruz." diyen Williams, karar alınması noktasında Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun geniş ve kapsayıcı bir tartışma zemini olduğunu aktardı.

Williams, forumun 9-15 Kasım'da Tunus'ta başlayan oturumlarında uzun yol katettiklerini ve seçim tarihini beklediklerini kaydederek, "Seçimlerin icrasıyla yetkili tüm kurumları sorumlu tutmamız gerekiyor, ama aynı zamanda bir yönetim krizi de var. Yönetim krizini çözmenin en iyi yolu kurumlarınızı birleştirmek, döviz kuru krizini hemen ele almak için bir yönetim kurulu toplantısı yapması gereken Merkez Bankanızı birleştirmektir." dedi.

Diyalog forumunun sadece "iktidarı paylaşmakla ilgili değil gelecek nesiller için sorumluluğu paylaşmakla ilgili olduğunu" vurgulayan Williams, katılımcılara tekrar "zaman sizin tarafınızda değil" hatırlatmasında bulundu.

Birleşmiş Milletler, Williams, UNSMIL, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Libya Misyonu Temsilcisi'nden Siyasi Diyalog Forumu katılımcılarına 'zaman' uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Real Madrid, Zidane'nın yerine Pochettino'yu düşünüyor ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, karantina süresini 7 ila 10 gün olarak güncelledi Başakşehir, Leipzig karşısında galibiyet arıyor! Canlı anlatım Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı İran'ın "nükleer faaliyetlerini hızlandıracak" yasa tasarısı hükümetin itirazlarına rağmen onaylandı Son Dakika! Bakan Soylu'dan, Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına yanıt: Böyle bir girişim söz konusu değil Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Aşılara veya ilaçlara kim onay veriyor, aşının güvenli olduğunu nereden biliyoruz? İşte detaylar
Dünya Sağlık Örgütü: Sürü bağışıklığını sağlamak için toplumun yüzde 65-70'inin aşı olması gerekiyor Dünya Sağlık Örgütü: Sürü bağışıklığını sağlamak için toplumun yüzde 65-70'inin aşı olması gerekiyor         
20:35
Kastamonu Belediye Başkanı, artan vakalar sonrası uyardı: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı Kastamonu Belediye Başkanı, artan vakalar sonrası uyardı: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı         
20:13
Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu         
19:50
ABD'den Atlantik'te Rusya'ya karşı donanma hamlesi! Dünyanın en büyük askeri deniz üssü harekete geçiyor ABD'den Atlantik'te Rusya'ya karşı donanma hamlesi! Dünyanın en büyük askeri deniz üssü harekete geçiyor         
19:25
Son Dakika: Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 31 bin 923 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 31 bin 923 yeni vaka tespit edildi         
19:19
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı İçişleri Bakanlığı, koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı         
17:48
Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor         
16:39
Saldırıya uğrayan muhabir, kendisine saldıranlar için ders gibi ceza istedi Saldırıya uğrayan muhabir, kendisine saldıranlar için ders gibi ceza istedi         
15:47
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor         
14:37
Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi         
14:18
Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı         
13:44
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi         
11:31
Kırmızı altın olarak bilinen turpta zorlu mesai dönemi başladı Kırmızı altın olarak bilinen turpta zorlu mesai dönemi başladı         
11:27
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 21:04:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BM Libya Misyonu Temsilcisi'nden Siyasi Diyalog Forumu katılımcılarına "zaman" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei