BM Libya Misyonu, ülkenin güneyindeki saldırıları kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

BM Libya Misyonu, ülkenin güneyindeki saldırıları kınadı

20.04.2022 00:45
BM Libya Misyonu, ülkenin güneyindeki saldırıları kınadı

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL), Halife Hafter'e bağlı Tarık bin Ziyad milislerine yönelik saldırıları kınadı.

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL), Halife Hafter'e bağlı Tarık bin Ziyad milislerine yönelik saldırıları kınadı.

UNSMIL'den yapılan yazılı açıklamada, Halife Hafter'e bağlı Tarık bin Ziyad milislerinin ülkenin güneyindeki Sebha kentinde iki farklı saldırıya uğramasını kınayarak, saldırının sorumluluğunun terör örgütü DAEŞ tarafından üstlenildiği belirtildi.

Bölgedeki ulusal güvenlik kaynağından alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Sebhe kentinde silahlı bir grup Hafter'e bağlı Tarık bin Ziyad milislerine ateş açtı.

Sebha'nin güneyinde Hafter güçlerinin askeri karargahına bomba yüklü araçla ikinci bir saldırı daha düzenlendi.

İki ayrı saldırı sonucu Hafter'e bağlı güçlerden 1 milis öldü, 5 milis yaralandı.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Hafter'e bağlı komutanlardan Halid el-Mahcub, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, eylemlerin arkasında DEAŞ'ın olduğunu ifade etti.

Bomba yüklü aracın uzaktan kumanda yöntemiyle patlatıldığını belirten Mahcub, saldırının örgütün bölgede etkinliğini göstermek adına "başarısız" bir deneme olduğunu söyledi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı Tarık bin Ziyad birliği, Hafter'in küçük oğlu Saddam tarafından komuta ediliyor.

Hafter'e bağlı en büyük askeri güç konumunda bulunan Tarık bin Ziyad milisleri, ülkenin güneyindeki birçok kentte varlık gösteriyor.

YORUMLAR
500

Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, UNSMIL, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Libya Misyonu, ülkenin güneyindeki saldırıları kınadı - Son Dakika


Son Dakika
00:41 İskenderun'da cinnet getirerek 9 yaşındaki kızını öldüren anne de yaşamını yitirdi
00:36 Biden'den "Ukrayna'yı ziyaret edecek misiniz?" sorusuna yanıt
00:27 Ukrayna savaşıyla ilgili Zelenski'den iddialı sözler: Gerekli silahlara erişimimiz olsaydı savaş çoktan bitmişti
00:25 Liverpool'dan Manchester United'a tarihi fark!
00:13 Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı "150 yıl önce İstanbul Havalimanı'ndan Mekke'ye gidiliyordu" dedi, stüdyo buz kesti
00:09 Galatasaray Başkanı Burak Elmas istifa ediyor!
23:42 Bebeğini kaybeden Ronaldo'ya Liverpool taraftarından benzeri görülmemiş destek
23:34 TBMM Başkanı Mustafa Şentop bir tweete sinirlenip, kendini tutamadı: Terbiyesizlik yapma
23:28 Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde bir piyade teğmen şehit oldu
23:08 Ünlü televizyon yıldızından tepki çeken itiraf: Evde çıplak geziyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 00:51:37. #1.12#
SON DAKİKA: BM Libya Misyonu, ülkenin güneyindeki saldırıları kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement