BM Libya Misyonu, ülkenin güneyindeki saldırıları kınadı - Son Dakika

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL), Halife Hafter'e bağlı Tarık bin Ziyad milislerine yönelik saldırıları kınadı.

UNSMIL'den yapılan yazılı açıklamada, Halife Hafter'e bağlı Tarık bin Ziyad milislerinin ülkenin güneyindeki Sebha kentinde iki farklı saldırıya uğramasını kınayarak, saldırının sorumluluğunun terör örgütü DAEŞ tarafından üstlenildiği belirtildi.

Bölgedeki ulusal güvenlik kaynağından alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Sebhe kentinde silahlı bir grup Hafter'e bağlı Tarık bin Ziyad milislerine ateş açtı.

Sebha'nin güneyinde Hafter güçlerinin askeri karargahına bomba yüklü araçla ikinci bir saldırı daha düzenlendi.

İki ayrı saldırı sonucu Hafter'e bağlı güçlerden 1 milis öldü, 5 milis yaralandı.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Hafter'e bağlı komutanlardan Halid el-Mahcub, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, eylemlerin arkasında DEAŞ'ın olduğunu ifade etti.

Bomba yüklü aracın uzaktan kumanda yöntemiyle patlatıldığını belirten Mahcub, saldırının örgütün bölgede etkinliğini göstermek adına "başarısız" bir deneme olduğunu söyledi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı Tarık bin Ziyad birliği, Hafter'in küçük oğlu Saddam tarafından komuta ediliyor.

Hafter'e bağlı en büyük askeri güç konumunda bulunan Tarık bin Ziyad milisleri, ülkenin güneyindeki birçok kentte varlık gösteriyor.